Po dvou zrušených ročnících oblíbené turistické akce Přes tři hrady se konečně její fanoušci tuto sobotu - 7. května dočkají. Vydat se budou moci přes Sopotnici, Potštejn i Žampach. Auta mohou nechat doma.

Z pochodu Přes tři hrady. | Foto: David Chládek

Linka 250 pro tuto příležitost posílí, a to o spoje s odjezdem v 8.05, 8.35, 9.05, 10.05, ve 13.00, 14.00, v 15.10 a 17.10 o železniční stanice v Rychnově nad Kněžnou do Sopotnice. Dále pak v 8.17, 8.47, 9.17 a 10.17 z Vamberka do Sopotnice a ve 13.30, 14.30, 15.40 a 17.40 ze Sopotnice do do Vamberka a Rychnova nad Kněžnou. Odjezdy ze Sopotnice do Rychnova (mimo Vamberk) posílí spoje v 8.35, 9.10, 9.35 a v 10.35.