Kvetoucí koberce opět krášlí zámecký park v Kostelci nad Orlicí

Kalendářní jaro začne už za pár dní a příroda jako by to cítila. Talovíny, bledule, sněženky, krokusy i prvosenky už kvetou v zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí, který tak o to více láká k procházkám po zdejších stezkách.

Jaro se už probouzí. | Foto: Zdeněk Fabiánek

Některé květiny se tu rozvíjejí v celé své kráse v hustých kobercích a lidé se sem v tomto období rádi vracejí. Za lány bledulí se do zámeckého parku každoročně sjíždějí stovky návštěvníků z celé České republiky. Přijeďte se také pokochat pohledem na ně. Ta podívaná stojí za to. FOTO: V Orlických horách ještě vládne zima, v jejich podhůří už pučí jaro Na dobrou kávu a něco malého k zakousnutí se návštěvníci parku budou moci zastavit v Toniově zámecké kavárně od druhého březnového víkendu, kdy zahájí svůj sezónní provoz, a to o víkendech od 12 do 17 hodin.