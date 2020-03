Současná pandemie koronaviru vyvolává ve společnosti obavy, kterých zneužívají někteří lidé k šíření poplašných zpráv a hoaxů. Jeden takový, který se během pátku šířil po sociálních sítích, se týkal dělníka údajně nakaženého koronavirem v automobilce Škoda Auto v Kvasinách.

Pozor na poplašné zprávy. V Kvasinách nakažení nejsou. | Foto: Facebook

Pokud by se opravdu objevil koronavirus v takto velkém výrobním závodě, znamenalo by to vzhledem k počtu pracovníků opravdu problém. Podle zprávy, která kolovala na Facebooku, měl během pátku jeden z dělníků zkolabovat ve vysoké horečce přímo u pásu a následně být s podezřením na koronavirus odvezen sanitkou do nemocnice. Dokazovat to měla i fotografie, na které je vidět osoba v ochranném obleku. Žádný nakažený ovšem neexistuje.