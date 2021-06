"Odhadem se akce zúčastní přes 40 šermířských skupin a spolků z celé republiky a uvidíme, jestli i ze Slovenska a Polska. Na louce v Kvasinách, kde bude historické ležení, si lidé mohou prohlédnout, jak se tábořilo ve středověku. Všichni tam používají středověké nádobí, dobový nábytek, některé skupiny dokonce dávají k nahlédnutí interiéry stanů, a tak zájemci uvidí i to, jak se ve středověku spalo," láká na nevšední podívanou Vilém Janeček z pořadatelské skupiny historického šermu Foltest.

Část louky se pak promění v bojiště a své místo tu bude mít i pódium, kde se bude odehrávat doprovodný, nejen hudební program. Nebude chybět ukázka sokolnictví, vystoupení šermířské skupiny Bakaláři, taneční skupiny Sahar, alchymisty Bavora, otrlejší povahy potom uvítají představení fakíra Dragona a dočkají se dokonce ukázky práva útrpného.

Podívejte se na fotky z minulého ročníku:

"Na velké louce proběhne turnaj dvou kategorií, boj těžkooděnců a lehkooděnců, a historická bitva. Vrátili jsme se k tématu z prvního ročníku, k Půtovi z Častolovic. V prvním ročníku jsme zpracovali události z roku 1419, kdy solničtí měšťané byli kališnického vyznání a vypálili místní klášter. V letošním ročníku se posuneme ještě o devět let dále do historie, kdy Půta byl ještě v přátelském vztahu s vlastníkem rychnovského panství Janem z Rychnova. Uspořádají vojenské cvičení a někdo se jim do toho omylem připlete a nejspíš způsobí i to, že od té doby, zhruba od toho roku 1410 až po celé husitské války byli ve velkém nepřátelství," nastiňuje scénář chystané bitvy Vilém Janeček.

Právě na kapitoly z místní historie se organizátoři při přípravě bojových scén zaměřují.

"Chtěli jsme lidem přiblížit, co se asi mezi Půtou z Častolovic a Janem z Rychnova stalo. Na to samozřejmě budeme navazovat i v dalším ročníku. Podněty a náměty pocházejí vždy z historických pramenů, z kterých čerpá moje žena - archeoložka. Někdy přijde s něčím novým, co mě zaujme. Půta z Častolovic si prý držel lapské družiny zbojníků. Ty dělaly nájezdy a dokonce vypálily Jihlavu," přidává pro zajímavost Vilém Janeček.

Jak ujišťuje, o zábavu nebude v sobotu nouze, program je bohatý a potrvá až 23. hodiny. Završí ho ohňová show s koňmi.