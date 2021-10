Kvasinský kolos se ani v těchto dnech úplně nezastavil. Před branou závodu postávají skupinky vesměs kuřáků, mají pauzu, uvnitř areálu si retko zapálit nesmí, a tak se přesouvají ven. Bavit se o tom, co pro ně odstávky výroby znamenají, moc nechtějí. Někteří se bojí cokoli říct, jiní jsou o něco sdílnější. "Od té doby, co je Covid, se dá něco takového očekávat," říká jeden ze zaměstnanců.

Plánovat, jak naložit s nečekaným volnem, však prý dopředu nejde. Situace se může rychle měnit. "Jsem Slovák a raději bych jel domů, ale nemůžu. Oznámili nám, že musíme být 24 hodin v pohotovosti. Nevíme, co bude," vysvětluje. Na druhou stranu dodává, že takové volno se jen tak nevyskytne: "Vyhovuje mi to a pokud běží výplata, je to dobré."

Kvasinská automobilka zaměstnává přes 9 tisíc lidí, což hlavně při střídání směn v plném provozu pociťují místní nejvíce. K závodu se v tuto dobu táhnou dlouhé kolony snad ze všech směrů. "V dopravě je ta změna určitě znát," říká mladá žena, jedna z obyvatelek Kvasin.

Část místních situaci vítá

"Teď tady je o hodně větší klid, kdyby to tak zůstalo, byl bych spokojený," svěřuje se Luboš.

Je už v důchodovém věku. Bydlí podél vedlejší silnice, která vede k jedné z bran závodu. Líčí přitom, že sem občas zabloudil i kamion, který pak blokoval dopravu, když se nemohl vymotat. V minulých týdnech tady prý bylo také hodně husto: "V Solnici opravovali kanalizaci a veškerá doprava na hory se hnala objížďkou kolem nás. Nebylo možné tady přejít, byl tady hrozný provoz, ale už se to uklidnilo. I když někteří lidé si tudy zvykli jezdit."

Také jiní jsou rádi, když si od kolon aut oddychnou, záleží však také na tom, kde bydlí. Někteří obyvatelé Kvasin žádnou změnu ani nezaregistrovali. Obec totiž leží na jedné z tras do Orlických hor. "Bydlím tam, jak jsou bytovky, směrem ke Skuhrovu a okolo nás to na Deštnou jezdí pořád," tvrdí další z místních - Hana.

Problémy ve výrobě v automobilovém průmyslu působí nedostatek čipů, vyvolaný zejména lockdownem v Asii, kde jejich výrobci působí.

"Předpokládáme, že výroba polovodičů se v druhé polovině roku 2022 opět začne postupně rozbíhat. Celá situace spojená se zásobováním by se měla následně zklidnit," uvedl vedoucí komunikace podniku Škoda Auto Tomáš Kotera.

Automobilka Škoda Auto od 18. října na dva týdny zastavila výrobu ve všech třech svých tuzemských závodech, až na jednu linku právě v Kvasinách. Během této odstávky plánuje firma dokončit 10 tisíc rozdělaných aut. Zaměstnanci automobilky jinak zůstávají doma za 80 procent průměrného platu.

V pondělí kvůli krizové situaci v automobilovém průmyslu zasedala tripartita, Rada hospodářské a sociální dohody ČR, která vznikla jako platforma pro vedení sociálního dialogu mezi vládou, odbory a zaměstnavateli. Zasedání se zúčastnil i šéf škodováckých odborů Jaroslav Povšík.

Jednalo se o programu Antivirus B. Ten by měl v sektoru automobilového průmyslu pomoci kompenzovat část mzdy zaměstnanců, kteří nemohou vykonávat svoji práci a jsou takzvaně na překážce na straně zaměstnavatele. Stát by mohl přispívat 60 procenty náhrady mzdy až do výše 29 tisíc korun. Je však třeba ještě souhlasu Evropské komise.