V obci Kvasiny se původně uvažovalo o rekonstrukci kulturního domu ze 70. let, ale dopadlo to jinak. Nakonec byl zbourán a postaven nový.

A slavnostní otevření si nenechala ujít spousta místních obyvatel, z nichž někteří pamatují ještě dobu budování předchozího kulturního domu, jenž se stavěl v akci „Z“. „Máme to tady nádherné, to jsme ani nečekali,“ nešetřila chválou jedna ze starších návštěvnic.

Hned vedle vstupu našla zázemí obecní knihovna, jejíž součástí je i dětský koutek. Další část vlevo je vyhrazena kancelářím a archivu obecního úřadu.

Vpravo je kulturní dům s technickým zázemím, šatnami, sociálním zařízením a prostorný sál s pódiem. Na něj navazuje restaurace, tato část byla z dotačního programu vyjmuta a obec ji financovala pouze z vlastních prostředků. Nyní bude dalším úkolem sehnat jejího nájemce.

Doba trvání stavby: 16,5 měsíce

Náklady stavby z SoD:

57 371 649,31 Kč

Dotace z MF z programu Podpora a rozvoj oblastí života obcí a krajů: 42 972 120 Kč

Výše vlastních zdrojů:

14 399 529,31 Kč

„Podařilo se tady skloubit víc věcí dohromady. V budově je obecní úřad, knihovna, zároveň tu máme novou serverovnu. Ta bude sloužit pro projekt obecní optiky, který jsme v letošním roce spustili. Největší částí je kulturní dům, který jsme se pokusili pojmout multifunkčním způsobem. A podle mě se to i podařilo, mám z toho ohromnou radost,“ říká místostarosta Kvasin Jiří Novotný a ukazuje i některé vychytávky, jako využití místa za schodištěm pod pódiem, kde čekají složené stoly určené do sálu.

Počítá se s tím, že sál kvasinského kulturního domu bude lákat na plesy, divadelní představení a další akce.

„Představivosti se meze nekladou, myslím, že by tady mohly být i svatby a koncerty, sál se podařilo doladit i z hlediska akustiky. Prostory tady jsou oproti předchozím rozhodně větší a jsem tomu rád. V době před covidem, kdy ještě kultura fungovala, jsme měli problém s tím, že kapacita původního sálu byla pro Kvasiny malá. Kapacita se navýšila na rozumnou míru, nikdy jsme nechtěli konkurovat Solnici, kde je opravdu velký sál,“ podotýká místostarosta.

Tak velký sál by se prý v Kvasinách podařilo naplnit pouze jednou ročně: „Spolupracujeme se Solnicí a budeme i do budoucna, velké akce budeme pořádat tam a ostatní své akce budeme realizovat v našem novém kulturním domě. V době covidu přišel útlum kulturního života v obci a pak zase lidé čekali, až se dostaví nový kulturní dům. Věřím, že o to víc teď bude využíván a moc se na to těším.“