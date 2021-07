Kvasinský kolos "pojede" i v éře elekromobility

Vsadit na elektromobilitu se rozhodla společnost Škoda Auto. Do roku 2030 se hodlá stát jednou z pěti nejprodávanějších značek v Evropě. Jak do plánů zaměřit se na elektromobilitu zapadají její stávající závody? Automobilka patří k největším zaměstnavatelům v Královéhradeckém kraji a jen v průmyslové zóně Solnice - Kvasiny dává spolu se svými dodavateli práci okolo 12 tisícům lidí. To je více, než jich žije v nedalekém okresním městě.

Z prezentace chystané průmyslové zóny Solnice-Kvasiny - jih | Foto: Deník/Jana Kotalová

Poblíž stávající severní průmyslové zóny se přitom plánuje vybudování další její části - jižní. Podle ředitele místního závodu Škodovky Miloše Halbicha se tady s výrobou aut počítá i do budoucna. Připomněl přitom, že právě kvasinský závod byl první, který začal vyrábět model Škoda Superb iV s kombinovaným pohonem - se spalovacím motorem a na baterii: "Protože plánujeme další takové vozy, potřebujeme rozšířit vlastní výrobu a některé věci vymístit z areálu tak, aby dodavatelé byli co nejblíž. A hlavně potřebujeme dobudovat infrastrukturu. Přístup do naší firmy je pouze po jedné silnici, což je strašně málo." Zásadní část infrastruktury by mohla být hotová v letech 2024, 2005, což Škodovce vyhovuje, aby mohla uskutečnit své plány. Odtěžená zemina, kterou příprava další části průmyslové zóny Solnice-Kvasiny i doprovodné infrastruktury vyprodukuje, by měla posloužit k vytvoření protihlukového valu u stávajících průmyslových staveb ve směru k obci. Zároveň bude skrývat od Kvasin pohled na průmyslovou zónu. Pro automobilku je přitom důležité také vybudování další části obchvatu Solnice. Jak uvedl starosta Solnice Jan Hostinský, vyjednávání o výkupu pozemků však ještě neskončilo. Chystaná jižní část průmyslové zóny Solnice - Kvasiny by měla poskytnout prostor převážně pro subdodavatele. O tom, kdo tam bude, prý ještě není přesně rozhodnuto, mohou to být dodavatelé přístrojových desek, nárazníků, sedaček, jakýchkoli komponentů. Právě s nedostatkem některých součástek, jako čipů, se automobilka už nějaký čas potýká. Čekají na ně tisíce vozů. "Snažíme se v maximálním možné míře vyrábět, udržet výrobu v chodu s tím, že vyrábíme některá nekompletní auta, Necháváme je rozmístěná po různých odstavných plochách, které jsme si pronajali i tady na Rychnovsku. Jsou zabezpečené, hlídané a tam čekají, až přijde potřebný materiál, abychom je mohli dokompletovat," vysvětluje Miloš Halbich.