Rychnovsko – Zvolit lokalitu svému srdci nejbližší, objednat pobyt, stravu a rezervovat jízdenku či letenku nejsou jediné starosti, které předcházejí odjezdu na dovolenou.

Kvasinská automobilka - ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Ježdík

Termín odjezdu se musí shodovat nejen s možnostmi ostatních členů rodiny, ale především s podmínkami vybírání dovolené stanovenými zaměstnavatelem. Termín dovolené je obyčejně nutné sdělit zaměstnavateli dlouho dopředu, někdy se zaměstnanec o svém volnu dozví až pár dní předtím a možnost plánovat si zájezd tím pádem odpadá, další variantou jsou dopředu známé celozávodní dovolené.



V regionu způsobem celozávodní dovolené řeší problematiku vybírání volna například dvě společnosti – Škoda Auto Kvasiny a. s., a kostelecká Federal Mogul a. s. „Původně byla určena třítýdenní dovolená, to se ale změnilo, dovolená bude 27. a 28. kalendářní týden,“ zní informace z personálního oddělení kvasinské Škodovky.



Ve společnosti Federal Mogul v Kostelci se původně plánovala celozávodní dovolená na posledních 14 dní v červenci, výroba bude ale zastavena zcela jen na jeden týden, druhý bude částečně pokračovat. Podle slov pracovnic obou uvedených personálních oddělení vycházejí společnosti zaměstnancům vstříc, pokud nutně potřebují dovolenou v jinou dobu a je možné je v těchto 14 dnech zaměstnat – vždy to prý lze řešit individuálně.



Na zastavení provozu a pevně daný termín dovolené mohou zapomenout pracovníci pohotovostních profesí: „Občanům by se to snad líbilo, kdybychom měli celostátní dovolenou, ale samozřejmě to není možné,“ podotkl Miloš Friml, velitel Městské policie Rychnov nad Kněžnou.