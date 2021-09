V sobotu odpoledne už převezme pomyslné žezlo Dobruška. V 15 hodin otevře nové muzeum věnované Františku Kupkovi, a to přímo v domě, v němž žil. Návštěvníci se tu dozvědí o historii domu, v němž Kupkova rodina žila a časová osa jim přiblíží jak jeho životní osudy malíře, tak vývoj jeho umělecké tvorby. Připomenuto tu bude i jeho působení v československých legiích či to, že jeho Dvoubarevná fuga inspirovala tvůrce oblečení pro českou výpravu na Olympijské hry v Londýně v roce 2012.

Slavnostní zahájení oslav je však naplánované už na pátek 16. hodinu, a to před palmovým skleníkem u zámeckého letohrádku, kam bude lákat výstava fotografií českého fotografa žijícího v Puteaux Karla Steinera. Právě tady budou vyhlášeny i výsledky fotografické soutěže na téma Abstrakce, oceněné snímky tu budou také k vidění.

"Jsou to malby z let 1902 až 1908. Výstava těchto originálů je pořádána ve spolupráci města Opočna a Galerie Zdeňka Sklenáře. Představí Kupkovy obrazy Andrée z roku 1908 (olej na plátně 41 x 33 cm), Rybník z roku 1905 (olej na plátně 55 x 46 cm), Antropoides z roku 1902 (kvaš na papíru 58,5 x 61,5 cm) a ještě jedno dílo s názvem Našel žlab z roku 1905 (olej na plátně 19,5 x 23 cm)," zve na výjimečnou událost starostka Opočna Šárka Škrabalová.

Hlavní program je naplánován už na tento týden a táhnout bude i na originály Kupkových obrazů. Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 11. září v 10 hodin ve výstavní síni Františka Kupky a Luboše Sluky a Kupkova díla tu budou k vidění pouze do 18. hodiny. Jde o malby ještě z období před abstrakcí, kterou se nejvíce proslavil. Přesto se i ony na aukcích dražily za milionové částky.

Letos v březnu se dílo tohoto světoznámého malíře nazvané Tryskání II prodalo v londýnském aukčním domě Sotheby's za rekordních téměř 231 milionů korun. Jde zřejmě o vůbec nejdražší obraz českého původu posledních desetiletí prodaný na zahraničních aukcích. Tento měsíc uplyne od narození Františka Kupky 150 let a jak jeho rodné Opočno, tak Dobruška, kde strávil mládí, žijí oslavami.

Opravu areálu bazénu v Dobrušce, výstavbu sportovní haly a v Opočně by za zbytek peněz možná zvládli ještě zrekonstruovat podstatnou část zázemí místního kempu. To vše za jeden jediný obraz, jehož autorem není nikdo jiný než zdejší rodák František Kupka.

