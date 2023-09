Budoucí kulturní stánek? Zdobnický kostel má nový háv, ale opravy neskončily

/FOTO, VIDEO/ Některé zub času dál nemilosrdně nahlodává, jiné kostely v Orlických horách mají větší štěstí a v posledních letech jako by dostaly šanci na nový život. Vrací se jim jejich někdejší krása a znovu lákají věřící, poutníky i zvídavé turisty, kteří rádi objevují nové cíle svých cest. Také obec Zdobnice se před lety s vervou pustila do opravy svého svatostánku. V budoucnu by mohl lákat třeba i na koncerty.