"Když nemáme návštěvníky, nemáme výnosy a tím pádem je naše činnost, co se týče rekonstrukcí a restaurování, trochu pozastavena. Vyděláváme si totiž na ně sami z výnosů ze vstupného," vysvětluje kastelán Tomáš Kořínek, který tak doufá, že epidemie brzy pomine a život se vrátí do normálních kolejí.

"Na červen máme přichystáno pět velkých divadelních představení, na každém z nich má být 750 lidí. Tři z nich mají pořadatelé už od Vánoc kompletně vyprodané," vysvětluje.

Ve zpřístupněném zámeckém parku je ale živo. Uklízí se tu, sázejí se náhradní dřeviny za stromy vyvrácené při únorových vichřicích a na horním rybníku se upravuje výpusť z opuky a hráz. Vichřice Sabine navíc zničila dřevěný plot a také "zaúřadovala" na střeše zámku, která nyní prochází opravou.

"Uklízí se v depozitářích, ošetřují se zbraně, vyměňují se ochranné prostředky proti molům, naši zaměstnanci natírají okna v celém prvním patře východního křídla, v palmovém skleníku se přesazují rostliny do větších květináčů a pokračují práce na úpravě ploch na arkádovém nádvoří kolem jelenů. Připravují se na výsadbu buxusů do ornamentů," popisuje kastelán.

Ani zrekonstruovaný rychnovský zámek tak úplně "nespí". Přípravy na novou sezonu tu vlastně začínají už v říjnu, kdy se sem trousí o víkendech poslední skupinky návštěvníků. V severozápadní části, která rychle vychládá, je třeba včas napastovat parkety, vyleštit podlahy. "Venkovní okenice i vnitřní křídla se přes zimu zavírají. I kvůli ochraně textilií, kterým sluníčko v kombinaci s prachem nesvědčí. A teploty pak také neklesají rychle, což by historickým exponátům také neprospělo. V zimě přitom teploty na chodbě mohou klesat i do minusových hodnot," říká kastelánka Zdeňka Dokoupilová.

Je třeba místnosti vystěhovat, vymést prach, vyluxovat pod koberci a koberce vyčistit, ošetřit nábytek, demontovat lustry na jednotlivé části, umýt, očistit železné konstrukce a vše opět sestavit a pověsit. Vyprat a vyžehlit musí pracovnice až pětimetrové záclony do sedmnácti místností prohlídkové trasy a do chodby. Vnější okenice se otvírají až na samotné zahájení návštěvní sezony, které bývá v květnu. Kdy to bude tentokrát, se teprve ukáže.

Loňská sezona tu překvapivě i přes rekonstrukční práce byla velmi úspěšná. Na tu nadcházející se tu návštěvníci mohou těšit na novinky včetně nově zpřístupněné terasy a části zajímavého souboru maleb. "Každý rok máme na trase některé nové obrazy, které necháváme postupně restaurovat. Od těch velkých jsme se dostali k menším. Nyní je to soubor 35 portrétů, na nichž je opakovaně zobrazen stále jeden a tentýž muž a jedna či dvě ženy. Nevíme, jestli nešlo třeba o nějakou "školní" práci, při níž se někdo učil malovat," dodává Zdeňka Dokoupilová.