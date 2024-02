Osud krytého bazénu v Dobrušce je nejistý. Provoz je ztrátový a budova nutně potřebuje rekonstrukci. Vedení města se v současnosti pokouší sestavit plán, jak bazén zachránit. Na celkovou modernizaci více než čtyřicet let staré budovy ale město zatím nedokáže sehnat dotaci.

Obyvatelé Dobrušky mají obavy ze zavření městského krytého bazénu. Ten je třeba za nemalé peníze modernizovat, jeho provoz navíc musí město dotovat. O aktuální situaci informoval místostarosta Jan Špaček v únorovém čísle Dobrušského zpravodaje.

„Ke stavu bazénu je potřeba se postavit čelem. Sestavili jsme pracovní tým, který se začal intenzivně zabývat jeho budoucností. Na konečném rozhodnutí by měla být shoda napříč politickým spektrem. Byl bych rád, abychom shody dosáhli, a nestalo se to, že po příštích volbách dojde ke změnám projektu,“ sdělil místostarosta.

Součástí týmu je Petr Lžíčař, bývalý starosta, který byl u zrodu současného projektu, starosta Miroslav Sixta, vedoucí bazénu Robert Franc, Jan Kalenský, asistent senátora Jana Grulicha, a právě místostarosta Jan Špaček.

V lednu se členové týmu jeli inspirovat do Vrchlabí, kde byl bazén postaven bez dotace a vloni zaznamenal kladný hospodářský výsledek. „Kdybych čísla neviděl na vlastní oči, tak bych tomu nevěřil,“ podotkl Špaček. Dobrušský bazén je totiž ztrátový. Město ho v současné době dotuje zhruba 7 miliony korun. „V řádech roků se jedná o obrovské peníze, které tímto zařízením protečou,“ přibližuje místostarosta.

Město se postupně snaží sestavit plán, jak bazén zachránit. „Pracujeme s možností rekonstrukce v několika variantách – za 50, za 100, 250 nebo 400 milionů. Bohužel nižší investované částky by nepřinesly žádné zlepšení,“ myslí si Špaček. Podle něj by to bylo vlastně jen „zalátání“ havarijního stavu, ale neřešil by se výhled do budoucna a snížení finanční náročnosti provozu

Dobruška proto shání na modernizaci bazénu vhodnou dotaci, zatím ale neúspěšně. Paradoxně by bylo jednodušší financování nového bazénu.

„Stojíme před zásadní otázkou, zda se pokusit částečně pospojovat finance pomocí menších dotací, anebo stávající projekt tzv. ‚zahodit‘ a začít pracovat s variantou výstavby nového bazénu, na kterou bychom měli šanci získat nejvyšší možnou dotaci,“ vysvětluje ve zpravodaji místostarosta, který si sám nedovede představit, že by v Dobrušce bazén zavřeli. A není sám. Obyvatelé Dobrušky vyjadřují obavy ze zavření bazénu i na sociálních sitích.

Na projektu modernizace starého bazénu se pracuje několik let. O plánované modernizaci krytého bazénu Deník psal již před šesti lety.

Investovat 400 milionů bez dotace je ale podle místostarosty nereálné. „Dosud největší projekt v Dobrušce – sportovní hala – se s finančními nároky na obnovu bazénu nedá srovnat,“ připomíná. Náklady na výstavbu haly, která se otevřela na podzim roku 2022, se vyšplhaly lehce přes 100 milionů korun.

Loni musel bazén kvůli raketovému růstu energií omezit provoz. Jen náklady na elektřinu narostly o 400 procent. Teď už zase jede naplno. Podle místostarosty ale nikdo neví, jak dlouho vydrží více než 40 let stará budova fungovat. „Může být v provozu rok, dva nebo tři, ale také měsíc, dva nebo tři. Situace je velmi nejistá,“ podotýká.