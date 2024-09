„Bylo to tehdy velmi rychlé. Pršet začalo v pět hodin odpoledne. Potom přišly bouřky a točily se tady při těch horách. Později jsme se dozvěděli, že šly od nás nahoru a z polské strany přišly také. Vrstvilo se to nad námi a největší spad dešťové vody byl od Deštného k Plasnicím a k nám. O půlnoci bylo po všem,“ vzpomíná Bohuslav Pokorný, který pochází z Moravy a v Kounově žije 55 let.

„Odpoledne jsem tam byl a kolem šesté hodiny se vrátil do bytu nad poštou, kde tehdy manželka pracovala a my jsme tam bydleli. Z nového domu nezbylo nic, povodeň ho vzala i se základy. Tomu bych nikdy nevěřil,“ říká s pohnutím v hlase.

Ke zkáze došlo souběhem řady nepříznivých vlivů. Proti proudu potoka Hluky stála vodní díla patřící ke tkalcovnám nebo pile, která se protrhla. Navíc se voda valila přítoky ze všech stran.

„Když potom bagry vybíraly řečiště, byly to tři patra, než se dostaly na normální dno potoka. Odvezlo se sto tater, popojelo se o deset metrů a pokračovalo se s vybíráním. Když si to potom člověk rovnal v hlavě, přišel na to, že to zdaleka nebyla jen voda. Tekla tu hmota kamení a všeho možného. Je to taková síla, že tomu neodolá vůbec nic. Nikomu nepřeji nic takového zažít. Větší vody tady byly, ale toto se nedá s ničím srovnat,“ konstatuje Bohuslav Pokorný.

Povodním před 25 lety předcházely mohutné přívalové deště v noci na 23. července, které způsobily problémy především v okrese Rychnov nad Kněžnou. Hladina nejvíce rozvodněných toků - Bělá, Dědina a Zlatý potok - stoupla místy až o tři metry nad normál. Voda strhala mosty, uzavřela silnice, přerušila dodávku elektrické energie a z provozu bylo vyřazeno přes 1600 hlavních telefonních stanic. Záplavy na Rychnovsku a Náchodsku postihly území o rozloze zhruba 100 kilometrů čtverečních. Zaplaveny byly tři desítky obcí. Během záplav utonulo šest lidí. Povodně v roce 1998 napáchaly jen na Rychnovsku škody za téměř dvě miliardy korun.

Dnes v Kounově není znát, co se v obci stalo. Vznikla nová silnice, kanalizace, vodovod, místní potok dostal regulaci, byly postaveny nové mosty. Navíc začal fungovat protipovodňový informační a monitorovací systém, vznikla protipovodňová opatření, která mají vodu nad obcí zadržovat. Tragédii připomíná jen pomníček u silnice.

„V hluckém lese udělali přehrážky, které vodu zachytí. Už neletí v otevřeném korytu. Rozlivových míst je tu hodně, takže by se podobná hrůza neměla opakovat. I teď spadne hodně vody, ale zatím je to pozvolné. Část jí vstřebá půda. Obavy máme, ale doufám, že to dobře dopadne,“ vrací se od vzpomínek k současnosti Bohuslav Pokorný.

Někteří z místních ještě pamatují předešlou velkou vodu v roce 1965. Patří k nim Jiří Novotný, který žije od narození v domě u Zlatého potoka v Kounově.

„V roce 1998 byly hlavní škody na opačné straně Kounova na hluckém potoce, tady byly relativně malé. Zlatý potok byl vylitý, ale voda zůstala na zahradě a v domě jsme ji neměli. V roce 1965 to bylo podobné, ale potom se to zhoršilo, když se pod mostem proti proudu vzpříčila stržená stodola. Voda se rozlila po okolí,“ vypráví muž, kterému tehdy bylo sedm let a nyní je přesvědčen o tom, že současné srážky škody nezpůsobí.

„Tady byla povodeň vždy v létě při bouřce, kdy těch 100 až 200 milimetrů vody naprší třeba za tři hodiny. Když stejné množství naprší za čtyřiadvacet hodin, tak se tady relativně nic nestane. Z takového deště jako je teď jsem tu povodeň nezažil. Po jarním tání se potok naplnil, ale nikdy se nevylil. Má tu velký spád a věřím tomu, že voda stačí odtéct,“ doufá Jiří Novotný. Blíží se poledne a on na zahradě před svým domem kontroluje průhlednou nádobku s vodou.

„Pršet začalo v jednu hodinu v noci ze středy na čtvrtek. Měřím to a od té doby spadlo 80 milimetrů,“ upřesňuje pamětník.

Na ničivou povodeň vloni v rozhovoru pro Deník zavzpomínal i tehdejší zastupitel obce a hasič Bohumil Flegl. I podle něhopřinesla ničivé následky kvůli nečekané souhře okolností. Vliv měla spolu s počasím také nedokončená oprava silnice, která vede podél potoka v údolí, terénní úpravy na polích nad obcí nebo i neudržované koryto potoka.

„Dělali tady silnici, bylo to rozhrabané, nahoře se vytvořila hráz, která se naráz protrhla, a to byl ten největší problém. Největší paseku udělal v obci hlucký potok. Voda měla neuvěřitelnou sílu, když se zablesklo, viděl jsem, jak přijela k baráku autobusová zastávka. Voda nám do baráku vrazila balkonovými dveřmi. Nechtěl bych to znovu zažít,“ popisoval Flegl.

Voda z rozvodněného potoka zatopila některé části Kounova do výše čtyř metrů a začala opadat až ráno. Flegl, který tehdy působil i jako hasič, dodnes vzpomíná na obrovskou sounáležitost mezi lidmi především v prvních dnech po povodni. To podle něj přispělo k rychlé nápravě škod. „V myslích lidí, kteří to zažili, to ale zůstává,“ dodal.