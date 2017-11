Kritikům navzdory: Kino v Rychnově během půl roku navštívily tisíce lidí

Rychnov nad Kněžnou - Dříve diskotéka, dnes moderní a multifunkční kinosál. Obyvatelé Rychnova nad Kněžnou již půl roku zažívají to, co jim několik let chybělo. Mohou chodit do kina.

Po zrušení toho původního se občas promítalo v divadle, to ale místním nevyhovovalo. „K 18. říjnu bylo odvysíláno 160 představení, které navštívilo přes čtyři tisíce diváků. Je třeba říci, že v Rychnově nad Kněžnou kino několik let nebylo a lidé si postupně zvykají na nové prostředí. Do sálu se vejde 100 diváků, takže nejsme velké kino, ale výhodou je zase naše domácí prostředí,“ uvedl vedoucí kina Milan Michálek. Rekonstrukce vyšla na částku kolem dvaceti milionů korun a někteří kritici této „cenovky“ tvrdili, že město jako Rychnov moderní kino s 3D technologií nepotřebuje. S rozvojem kvasinské průmyslové zóny však do regionu přichází noví lidé a tak se zájem o kulturní vyžití zvyšuje.

