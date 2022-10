Pro vznik této knihy spojili své síly bývalý vedoucí dobrušského muzea a zkušený publicista Jiří Mach a exšéf kriminální policie a bývalý ředitel policejního územního obvodu v Rychnově nad Kněžnou Zdeněk Hlaváček. Vybrat ty nejzajímavější příběhy, které by oslovily čtenáře, nebylo jednoduché. Vždyť Zdeněk Hlaváček strávil v policejní službě přes 40 let svého života a jeho vyprávění by dalo na víc než jednu knihu. Nejstarší příběh je ze 70. let, nechybí v exkurz do "divokých devadesátek" ani do světa zločinu na Rychnovsku už v novém miléniu.

Zdroj: Irena Voříšková