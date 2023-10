/FOTO/ Velký ohlas u čtenářů vzbudila loni vydaná kniha Zdeňka Hlaváčka a Jiřího Macha Kriminální případy z Orlických hor. Pokřtěna byla v říjnu 2022. A čtenáři se už letos dočkali pokračování, bez pár dnů přesně po roce se v Dobrušce křtil druhý díl. Na setkání s autory se můžete těšit i v Rychnově nad Kněžnou.

Ze slavnostního křtu Kriminálních případů z Orlických hor 2 v Dobrušce. | Foto: Jana Hedvičáková

Rychnovsko je sice koutem vzdáleným od velkých měst, ale neznamená to, že by se tu nepáchaly vraždy, loupeže či jiné zločiny. Jsou opět tématem pokračování úspěšného titulu Kriminální případy z Orlických hor, za nímž stojí autorská dvojice Zdeněk Hlaváček a Jiří Mach.

Exšéf kriminální policie a bývalý ředitel policejního územního obvodu v Rychnově nad Kněžnou Zdeněk Hlaváček strávil v policejní službě přes 40 let svého života a jeho vyprávění by vydalo na hodně dlouho. Proto už při výběru příběhů do první knihy, který nebyl rozhodně jednoduchý, začínalo být pomalu jasné, že je „zaděláno“ i na druhou. Bylo by škoda, kdyby zůstalo pouze u jedné.

Kriminální případy z Orlických hor: kokain z Kolumbie i vražda nadvakrát

„Píše se to dobře, když jsou příběhy dané. Knížka byla hotová za čtyři nebo pět setkání u bílé kávy s panem Hlaváčkem,“ prozradil Jiří Mach. „Příběhů je zase třináct, ale žádnou symboliku za tím číslem nehledejte, prostě to tak vyšlo,“ říká.

„Některé případy jsou mimořádně závažné, jde například o trojnásobnou vraždu pachatele z Lípy nad Orlicí, brutální vraždu starostky obce Liberk, či velmi komplikovaný případ sebevraždy v Kostelci nad Orlicí. Nechybí ani nesnadné rozhodování o vhodném okamžiku policejního zásahu, popsané v příběhu Hranice rizika,“ uvádí vydavatelství Víkend, které oba tituly vydalo.

Jak však podotýká Jiří Mach, ani v pokračování Kriminálních případů z Orlických hor 2 nechybí humor: „Nebylo by to ono,“ tvrdí zkušený publicista a zmiňuje případ, kdy se kriminalisté i se zásahovkou vydali dopadnout do jedné vísky nebezpečného zločince a Zdeněk Hlaváček tu zažil setkání s velkým, hrozivě vypadajícím psem, který se na něj rozběhl. Nechat se od něho pokousat by zrovna nebylo příjemné. Bylo to prý poprvé a naposledy, co chtěl použít služební zbraň, ale náhoda tomu chtěla, že se tak nakonec nestalo. Pes se k němu nakonec dořítil, postavil se na zadní, opřel se o něj a olízl mu tvář.

„Kniha přináší nejen napětí, ale také sondu do práce kriminalistů, kteří se starají o bezpečnost kraje pod Orlickými horami. Stejně jako první díl Kriminálních případů z Orlických hor, který se zaslouženě těšil velkému zájmu čtenářů, nezůstává ani další pokračování nic dlužné zajímavému a poutavému čtenářskému zážitku,“ dodává vydavatelství.

Zdeněk Hlaváček strávil u policie více než 40 let, po revoluci 16 let jako šéf kriminální služby a 12 let jako okresní policejní ředitel. U policie skončil před čtyřmi lety. Kromě toho, že je spolu s Jiřím Machem autorem obou knih Kriminálních případů z Orlických, je také nadšeným sportovcem.

Kdyby sochy vyprávěly. Jiří Mach z Dobrušky seznamuje s jejich příběhy

Kniha zároveň vypráví o případech ze světa zločinu i o lidských osudech. Na setkání s autory teď zve Městská knihovna Karla Poláčka v Rychnově nad Kněžnou.

„Případy, které se staly, si mnozí z nás pamatují, protože se odehrály v našem okolí nebo se přihodily někomu, koho jsme znali. Chcete-li si vyslechnout příběhy ze života kriminalistů, navštivte Městskou knihovnu Karla Poláčka v Rychnově nad Kněžnou 25. října v 18 hodin, kde budou oba pánové vyprávět o svých knihách. Rezervace předem je však nutná, počet míst je omezený,“ upozorňuje Lenka Frejvaldová z Městské knihovny Karla Poláčka v Rychnově nad Kněžnou.