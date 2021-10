"Encyklopedie Člověk a Země prostřednictvím textu, map, různých nákresů, fotografií a v neposlední řadě i Kupkových ilustrací kritickým pohledem shrnuje dějiny lidstva od prehistorie po současnost. Tento soubor, jehož provenience sahá do slavných sbírek Jindřicha Waldese, byl vytvořen jako ilustrace k rozsáhlé šestidílné encyklopedii geografa Élisée Recluse, je předkládán v takřka limitní úplnosti a představuje bezpochyby nejrozsáhlejší a nejucelenější ilustrátorskou práci Františka Kupky z počátku 20. století," uvádí na svých webových stránkách galerie.

Pražská galerie Kodl od 12. až do 24. října vystavuje cyklus 106 kreseb opočenského rodáka Františka Kupky. Vznikl pro encyklopedii Člověk a Země vydanou ve Francii počátkem minulého století.

