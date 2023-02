Královéhradeckým krajem se prožene silný vítr. Může nejen lámat stromy

I na Hradecku a Rychnovsku to bude do sobotního dopoledne pořádně fučet. Český hydrometeorologický ústav vydal varování, silný vítr může lámat větve a působit i škody na budovách. Lidé by měli být opatrní.

Hasiče v posledních dnech pořádně zaměstnaly polámané stromy u cesty na Šerlich. | Foto: Zdroj HZS KHK