Královéhradecký kraj bude hostit Olympiádu dětí a mládeže v roce 2023

Výkonný výbor Českého olympijského výboru potvrdil zprávu, že jubilejní 20. Olympiádu dětí a mládeže bude pořádat od 22. do 27. ledna 2023 Královéhradecký kraj, podruhé v historii. Zimní edici ODM by měl hostit Špindlerův mlýn. Nejen do centra dění, ale i do nedalekých sportovišť v Trutnově, Vrchlabí a Nové Pace zavítají výpravy mladých sportovců ze čtrnácti krajů.

Olympiáda dětí a mládeže | Foto: odm.olympic.cz

„Uděláme maximum pro to, aby organizace her proběhla ke spokojenosti všech účastníků. Věřím, že si všichni z našeho kraje odvezou nejen radost ze svých sportovních výkonů, ale také nezapomenutelné zážitky z krásných Krkonoš,“ sdělil hejtman Martin Červíček. „Olympiáda dětí a mládeže patří k našim projektům, které dokáží motivovat ke sportu mladé závodníky i jejich spolužáky, kamarády a příbuzné. To je náš dlouhodobý cíl – ukázat české společnosti, že sport je nedílnou součástí zdravého životního stylu a zejména prevence nemocí. Protože ta je výrazně efektivnější než řešení následků,“ řekl Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru. „I proto jsme v současné době chtěli na toto téma upozornit všechny generace. Budoucnost však patří dětem, které ale v posledních měsících, co se podmínek pro pohyb a sport týká, schytaly největší rány. Musíme teď udělat vše pro to, abychom jim vytvořili potřebné tréninkové a sportovní zázemí a znovu v nich zažehli chuť k pohybu,“ dodal. Práce na přípravě zimní ODM 2023 se v Královéhradeckém kraji pomalu rozbíhají, nicméně v řadě věcí mají organizátoři jasnou představu. Zahajovací ceremoniál se slavnostním nástupem a zapálením ohně proběhne v ČPP aréně v Hradci Králové. Stezka korunami se inspirovala ve Vysokých Tatrách, větrný mlýn zavedl suvenýry Přečíst článek › Jeden ze záměrů Královéhradeckého kraje je také zařadit do programu ODM jednu paralympijskou disciplínu, která by byla plnohodnotnou součástí bodovaných výsledků jednotlivých krajských výprav. „Chceme totiž dětem ukázat, že i s handicapem je možné dosáhnout významných sportovních úspěchů. Sportování handicapovaných je příkladem úsilí, silné vůle a vytrvalosti,“ upozornil náměstek hejtmana Arnošt Štěpánek odpovědný za oblast sportu. První Olympiáda dětí a mládeže se uskutečnila v roce 2003 v Pardubickém kraji. „Za dvacet let se nám společně s kraji podařilo vybudovat skvělou akci, která nese stejné znaky jako velká olympiáda a pro tisíce dětí znamená životní sportovní zážitek. Olympiáda zároveň ukazuje, jak na tom jsou jednotlivé kraje ve sportovní oblasti,“ uvedl místopředseda ČOV Filip Šuman. „To, že je mládežnický sport důležitý pro celou společnost, dokresluje i zájem České televize, která poslední čtyři olympiády přenášela živě na programu ČT sport,“ doplnil. Zimní ODM se měla původně uskutečnit už v roce 2022. Kvůli pandemii Covid-19, která znemožnila nejen řízené sportování amatérů, ale také organizování hromadných akcí, došlo k přesunu celého olympijského cyklu. Letní ODM se uskuteční v červnu 2022 v Olomouckém kraji a v lednu 2023 zažehne olympijskou pochodeň Královéhradecký kraj.