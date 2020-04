/FOTO/ Děti a mládež v dětských domovech v Broumově a Jaroměři se budou mocí lépe vzdělávat. Královéhradecký kraj jim jako velikonoční dárek dodá chybějící techniku, která jim bude sloužit nejen po dobu uzavření škol. Děti se prostřednictvím notebooků zapojí do online vzdělávání, které je v podmínkách dětských domovů velice náročné.

Do dětských domovů míří velikonoční dárek za 1,7 milionu korun. | Foto: Krajský úřad KHK

„Současná epidemie COVID-19 si vyžádala preventivní a hygienická opatření i v dětských domovech, které pokračují v nepřetržité činnosti. Pracovníci zabezpečují 24hodinovou péči o děti a nyní také musí zajistit i podporu školní výuky, což je v podmínkách domova při nedostatku techniky velice náročné. Chceme jim co nejvíce pomoci, jejich práci ulehčit a hlavně dětem poskytnout vybavení technikou, kterou pro své vzdělávání nutně potřebují, a to nejen v době uzavření škol. Proto do dětských domovů míří notebooky vybavené softwarem a vzdělávacími aplikacemi,“ vysvětluje investici náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za oblast školství.