/FOTOGALERIE/ Už za dva měsíce bude jasno o novém hejtmanovi Královéhradeckého kraje. Do voleb, které se uskuteční 2. a 3. října se přihlásilo pět politických stran, tři politická hnutí a čtyři koalice.

Ustavující zasedání krajského zastupitelstva Královéhradeckého kraje. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Minulý týden skončila lhůta pro podávání kandidátek do letošních krajských voleb. Na krajský úřad dorazilo o pět kandidátek méně než u předchozích voleb v roce 2016. Ze 17 subjektů tenkrát dokázalo proniknout do zastupitelstva hned devět. Nyní se o úspěch v krajských volbách bude pokoušet 12 politických seskupení. Favoritem letošních voleb na Královéhradecku je hnutí ANO. To ostatně zvítězilo ve volbách i před čtyřmi lety - suverénním způsobem o 12 procent před druhou ČSSD. Jenže krajská vláda vznikla v rekordně rychlém čase bez vítězného hnutí spojením ČSSD, ODS, Koalice pro Královéhradecký kraj, TOP 09 a Starostů a Východočechů. Cílem ANO je proto tentokrát nejen zvítězit, ale hlavně získat pro svého lídra Jaromíra Dědečka post hejtmana. Dosavadní hejtman Jiří Štěpán (ČSSD) jde do voleb jako lídr koalice Spolu pro kraj. V té kromě sociálních demokratů najdeme i zástupce Zelených - hned dvojkou na kandidátce je náměstek hradeckého primátora Martin Hanousek.