Celostátnímu předsednictvu hnutí vadí kumulace funkcí, svým ministrům proto kandidaturu v krajských volbách zatrhlo. Stopka hrozila i všem poslancům. Ti nakonec podle premiéra kandidovat mohou, ovšem výhradně až z chvostu kandidátních listin.

Babiš překopal kandidátku v kraji

Pro favorita krajských voleb to znamená komplikace. Kromě Dostálové se změny týkají i dalších čtyř poslanců z kraje – Pavla Plzáka, Petra Sadovského, Jiřího Maška a Evy Matyášové. Poslední jmenovaná měla být přitom původně dvojkou na kandidátce. Rozhodnutí předsednictva prý respektuje, ale nesouhlasí s ním. „Nelíbí se mi to. Nemyslím, že je to dobrý tah. Ostatní strany to nedělají a my se tím oslabujeme,“ řekla Deníku Matyášová. Ta je současně zastupitelkou města Hradec Králové, zastupitelkou kraje i poslankyní. Tři funkce má i další poslanec ANO Petr Sadovský. I on sedí v krajském zastupitelstvu, zároveň je i místostarostou Dobrušky.

Kumulace funkcí přinesla už loni problémy v hradeckém zastupitelstvu. Zdejší koalice, která má převahu jediného hlasu, zůstala na holičkách kvůli neúčasti dvou poslanců. Ti v době jednání seděli ve sněmovně. Kvůli Matyášové a Maškovi pak hradecké zastupitelstvo přesunulo jednací den na pondělí, kdy poslanci zpravidla nezasedají. „Vnímám, že by se funkce kumulovat neměly a člověk by si měl vybrat jen jednu věc a tu dělat pořádně. Nicméně tam, kde by šlo o kombinaci řadového zastupitele a zároveň poslance či senátora, tak v tomto si nemyslím, že by to měl být tak velký problém,“ řekl k nové změně Jiří Mašek.

S kumulací funkcí má v kraji zkušenosti většina stran. Pouze hnutí ANO a Piráti proti ní ale dlouhodobě vystupují. I u Pirátů se dosud našla jedna výjimka. Poslanec Martin Jiránek byl až do loňska zastupitelem Trutnova a dosud je i zastupitelem krajským. V nadcházejících volbách už ale kandidovat nebude. „Kvůli tomu, že jsme proti kumulaci funkcí,“ potvrdil Pirát Aleš Dohnal.

Kumulaci funkcí nedávno odmítl i hejtman Jiří Štěpán (ČSSD), o kterém se uvažovalo v souvislosti s kandidaturou do Senátu. „Vím, že není možné sedět na dvou nebo snad třech židlích zároveň,“ vysvětlil to Štěpán. Krajský šéf ČSSD Jan Birke to ale vidí jinak. Jako poslanec je starostou Náchoda a obhajovat bude i pozici v krajském zastupitelstvu. Souběžné funkce v parlamentu, na kraji i na městě zastávají i kandidáti na hejtmana Martin Červíček (ODS), Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) a Zdeněk Ondráček (KSČM).

Poslanci z Královéhradeckého kraje



Další dvě politické funkce má hned 6 z 11 poslanců z kraje. Podle politologa Jiřího Štefka to může být pro zájmy města a kraje i výhodou. Voliči navíc některé kandidáty volí i s vědomím toho, že budou mít více funkcí a platů. Problém prý nastává v případě nízké účasti ve sněmovně. Zatímco někteří politici mají i přes souběh funkcí docházku vzornou, například starosta Náchoda Jan Birke se neúčastní přes 40 procent hlasování. Podprůměrnou docházku má i Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) nebo starosta Trutnova Ivan Adamec (ODS).