Třetí Piráti získali více než 14 procent hlasů. Koalice Spolu pro kraj vedená dosavadním hejtmanem Jiřím Štěpánem obsadila čtvrté místo se ziskem asi 9 procent. Do krajského zastupitelstva míří i Koalice pro Královéhradecký kraj, Spojenci pro Královéhradecký a hnutí SPD. Poprvé ve dvacetileté historii krajských samospráv naopak nezasednou v zastupitelstvu komunisté. Ti získali v krajských volbách pouze čtyři a půl procenta hlasů.

Zhruba čtyři hodiny trvalo v hradeckém regionu sčítání hlasů do voleb do krajského zastupitelstva. Voleb se zde zúčastnilo 41,01% oprávněných voličů, což výrazně převýšilo celorepublikový průměr. Ještě překvapivější však jsou volební výsledky. Navzdory předvolebním průzkumům totiž hnutí ANO neobhájilo čtyři roky staré vítězství v krajských volbách. Více voličů se přiklonilo ke koalici ODS, STAN a Východočechů vedené dosavadním 1. náměstkem hejtmana a senátorem Martinem Červíčkem. Ten se tak v případě úspěšného povolebního vyjednávání může stát vůbec prvním hejtmanem občanských demokratů napříč republikou od roku 2008.

Cesta k hejtmanskému postu však nebude pro lídra vítězné koalice vůbec jednoduchá, protože druhé hnutí ANO získalo stejně jako vítězná koalice v krajském zastupitelstvu 12 mandátů. "Pro mě to ale je vítězství, nikoliv plichta," okomentoval výsledky Červíček, který podle svých slov s povolebními rozhovory zatím nezačal. Pokud se stane hejtmanem, nadále chce zůstat i v Senátu. Podle Červíčka to může být pro kraj obrovská výhoda. Třetí Piráti obsadí v zastupitelstvu sedm křesel. Koalice Spolu pro kraj, Koalice pro Královéhradecký kraj a Spojenci pro Královéhradecký kraj získaly shodně po čtyřech mandátech, hnutí SPD bude mít dva krajské zastupitele. Pro zisk většiny je v pětačtyřicetičlenném krajském zastupitelstvu nutné sestavit koalici disponující minimálně 23 hlasy. Nabízí se tak například koalice, ve které by vítěze voleb doplnili Piráti a koalice vedené KDU-ČSL a TOP 09. Taková koalice by disponovala pohodlnou většinou 27 hlasů.

Naděje na hejtmanský post se ovšem nevzdává ani lídr ANO Jaromír Dědeček. Ten už během dne zahájil povolební jednání se sociálními demokraty. "Máme stejně mandátů jako vítěz, ale musíme si říct, že vítězové jsou v podstatě tři subjekty v jednom. Kandidoval jsem proto, abych se stal hejtmanem," řekl Dědeček Deníku. Procentuální zisk ANO podle něj odpovídá tomu, co hnutí podle průzkumů čekalo.