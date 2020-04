Velmi nadějně vypadá po posledním týdnu vývoj epidemie koronaviru v Královéhradeckém kraj. I přes výrazné zvýšení počtu odběrů totiž nakažených nepřibývá rychleji než v předchozích týdnech a v porovnání se zbytkem republiky hradecký kraj stále patří mezi premianty. Méně nakažených hlásí hygienici pouze na Vysočině a v jižních Čechách.

Zatímco před 14 dny fungovaly v celém kraji pouze dvě odběrová místa v Hradci Králové a Trutnově, od tohoto týdne mohou pacienti s doporučením od lékaře nebo hygieniků do šesti různých nemocnic. Zvýšil se tak nejen počet odběrových míst, ale i počet odběrů. Při využití plné kapacity by dokázali zdravotníci v šesti stanech v kraji odebrat více než 300 vzorků. V reálu je odběrů o něco méně - v průměru mezi 150 a 200. Až 20 dalších odběrů za den zvládají zdravotníci přímo u lidí doma.

Nejvíce odběrů za jeden den dělají zdravotníci ve stanu u hradecké fakultní nemocnice. Některé dny tam obslouží i více než 100 pacientů. Ve všední dny je zde odběrové místo otevřené od 8.30 do 13.30, o víkendech od 9 do 12 hodin. Na rozdíl od krajských nemocnic se podle mluvčího nemocnice Jakuba Sochora odběrové místo neuzavře ani během velikonočních svátků.

Během svátků se většina stanů uzavřela

Odběrová místa v krajských nemocnicích v Trutnově, Náchodě, Rychnově nad Kněžnou, Jičíně a Dvoře králové nad Labem jsou od pátku do pondělí uzavřená. „Od tohoto týdne fungují všechna místa. V provozu jsou ale pouze ve všední dny, takže další odběry budou vzhledem k svátkům až v úterý,“ řekla Deníku mluvčího zdravotnického holdingu Lucie Chytilová. Od pondělí do čtvrtka podle ní zdravotníci v pěti stanech u krajských nemocnic obsloužili dohromady 337 pacientů. O využitelnosti jednotlivých míst rozhodují zejména praktičtí lékaři, kteří pacientům k odběru vyplňují žádanky. Menší část pacientů posílají k odběrům i hygienici. Ti od začátku epidemie nařídili odběr u více než 600 lidí.

Brzy se zvýší také kapacita trutnovské laboratoře

Kromě odběrových míst je klíčovou proměnou pro počet testů také kapacita laboratoří. V Královéhradeckém kraji fungují dvě. Ta v hradecké fakultní nemocnici otestuje denně asi 300 vzorků. Jsou mezi nimi ovšem i vzorky z Pardubického kraje a částečně i z kraje Vysočina. Trutnovská laboratoř zvládá vzorků zhruba sto. Ani to ovšem nestačí. „Část vzorků z našeho kraje tak posíláme i do laboratoří v Praze,“ potvrdil náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Aleš Cabicar. Zvýšit kapacitu trutnovské laboratoře by měl nový izolátor, který minulý týden kraj objednal. Doposud vzorky v Trutnově testují na dvou přístrojích. Každým dnem by měl dorazit třetí. „Dle našich informací je na cestě od výrobce,“ doplnila Chytilová.