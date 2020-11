/FOTOGALERIE/ Přestože Královéhradecký kraj aktuálně stále patří mezi nejrizikovější regiony v Česku, vývoj, který pro něj predikuje Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), vypadá velmi nadějně. Denní přírůstek nově diagnostikovaných lidí s onemocněním covid-19 by měl v kraji už začátkem prosince klesnout pod stovku.

Laborantky v mikrobiologické laboratoři trutnovské nemocnice zkoumají přítomnost koronaviru v donesených vzorcích. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Klíčové číslo reprodukční číslo (číslo R) je totiž aktuálně v kraji výrazně nižší než 1. Každý člověk s pozitivním výsledkem tak v průměru nakazí méně než jednoho dalšího člověka. Aktuálně je číslo R pro Královéhradecko na hodnotě 0,67. To je dokonce menší hodnota, než s jakou počítal nejoptimističtější model vývoje ze začátku listopadu. Podle modelu s číslem R 0,73 by měl být denní přírůstek v kraji 30. listopadu 154 lidí. Podle současného vývoje by tedy dokonce mohly denní přírůstky už na přelomu listopadu a prosince klesnout pod stovku. Koncem října byly přitom nad tisícovkou.