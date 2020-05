Čtyři české kraje a polské Dolnoslezské vojvodství společně žádají zrušení dopravních omezení ve stejný termín jako v případě ostatních zemí Visegrádu, Rakouska a Německa. Podle nich není důvod pro odlišný režim pro česko-polské hranice. Vláda plánuje otevřít hranice 26. května, kdy budou probíhat kontroly už jen namátkově.

„Žádáme vládu ČR, aby urychleně dokončila jednání s polskou stranou o znovuotevření hranic, a to nejen kvůli přeshraničním pracovníkům, kteří v mnoha případech nenastoupili do práce z důvodu povinného testování. Vedle toho, že firmy tyto zaměstnance postrádají, chceme znovuotevřením hranic pomoci udržet česko-polské obchodní vztahy a nastartovat zdejší cestovních ruch, který je na polských turistech závislý,“ uvedl hejtman Jiří Štěpán, který je zároveň předsedou Komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch. Ta požadavek směřovaný vládě na svém jednání podpořila i s ohledem na to, že polští turisté a pracovníci dojíždí do všech krajů České republiky.