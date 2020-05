O tomto úmyslu ve čtvrtek jednal hejtman Jiří Štěpán s ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem, který přijel do kraje na inspekční cestu.

„S panem ministrem zahraničí Petříčkem jsme jednali o větší propustnosti hranic. A to i s ohledem na zlepšení ekonomické situace. Požádali jsme jej, aby byl otevřen hraniční přechod Meziměstí v Broumovském výběžku a Otovice v Orlických horách,“ nechal se po schůzce s ministrem zahraničí slyšet hejtman Jiří Štěpán.

Pomoc pro ekonomiku i dopravní situaci

Podle něj by další otevřené přechody pomohly nejenom ekonomickým aktivitám obou zemí, ale také by ulehčily dopravě. „Otevřením přechodu v Broumovském výběžku by se ulehčilo nejen Náchodu, ale i stotisícové aglomeraci Wałbrzychu. Navíc by byla díky dalším otevřeným přechodům umožněna lepší ekonomická spolupráce. A to nejenom při převozu materiálu, ale ulehčila by i pendlerům,“ dodal hejtman.

Větší rozvolnění na hranicích by přivítal i sám ministr zahraničí. Podle něj je však teď míč na polské straně. „Pouze dva otevřené přechody komplikují život lidem v celém kraji. Zvláště pak pro lidi na Broumovsku. Ještě v pátek se uskuteční první konzultace s polskou stranou. A to na úrovni náměstků. O celé situaci však chci s Polskem dále jednat,“ řekl krátce po čtvrtečním jednání ministr Petříček.