Krakonošova zahrádka v horní části Úpské jámy v Krkonoších patří k chráněným lokalitám s mimořádně bohatou flórou a faunou. Krakonošovy zahrádky by přitom mohly přibývat i na dalších místech nejen v Krkonoších, a to díky stejnojmenné grantové výzvě, se kterou přichází Nadační fond Škoda Auto. Určená je městům, obcím, příspěvkovým organizacím, spolkům, ústavům, nadacím a nadačním fondům, obecně prospěšným společnostem, církvím nebo školám z Mladoboleslavska, Rychnovska, Vrchlabska a Jilemnicka. Až do 28. února mohou žádat o finanční příspěvek do výše až čtvrt milionu korun na podporu projektů zabývajících se celkovou obnovou ekosystémů právě na území těchto regionů.