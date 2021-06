Před několika dny jsme informovali o tom, že Rada Královéhradeckého kraje požehnala výstavbě nového pavilonu urgentní péče v rychnovské nemocnici. Nyní nákladné investici dali zelenou na svém zasedání i krajští zastupitelé. Výstavba by tak mohla začít příští rok.

Vizualizace. | Foto: Nemocnice RK

Právě do nově vybudovaného pavilonu, který by se měl propojit s budovou dětského, porodnického a gynekologického oddělení, by se měla soustředit veškerá lékařská péče. Ta je nyní rozmístěna po několika budovách v areálu. Jde o investici ve výši více než 850 milionů korun, přičemž kraj stále doufá, že stát svému slibu přispět 300 miliony korun, dostojí.