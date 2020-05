Hodně rozladěný byl po posledním jednání krajského zastupitelstva hejtman Jiří Štěpán (ČSSD). Zastupitelé totiž překvapivě neschválili hned několik dotací, které už dříve prošly komisemi či radou kraje.

"V tuto dobu nevidím nutnost u těch dotačních titulů, které neprošly, šetřit. Jsou to třeba tituly na podporu malých venkovských prodejen nebo nákup hasičského vybavení," divil se Štěpán počínání koaličních partnerů, kteří dotace nepodpořili. Se sociálními demokraty hlasovali pro všechny balíky dotací jen zástupci Koalice pro Královéhradecký kraj. Zastupitelé z dalších koaličních subjektů se u většiny hlasování vesměs zdrželi. Platilo to o zástupcích ODS, TOP 09 i koalice STAN a Východočechů.

Důvod? Koronavirová krize

Všichni argumentovali změnou situace kvůli koronavirové krizi a potřebou revize rozpočtu. "Slíbil jsem, že se budu chovat jako řádný hospodář. Před krizí jsme dotační aktivity sice schválili, ale v aktuální situaci si nemůžeme dovolit je bez předchozí revize rozpočtu předkládat ke konečnému odsouhlasení," reagoval první náměstek hejtmana Martin Červíček (ODS).

Začátkem tohoto týdne došly koaliční strany k dohodě. Dotace by podle ní měly v pondělí 4. května zastupitelstvem projít. "Chtěl jsem mít jistotu, že všechny jsou opravdu potřebné a nepropálíme někde peníze zbytečně. V pondělí to odhlasujeme, ale pět až deset procent dotací z toho odpadne," řekl Deníku radní zodpovědný za oblast financí Rudolf Cogan zvolený za STAN. Náměstek pro oblast zdravotnictví za TOP 09 Aleš Cabicar považuje celou kauzu za bouři ve sklenici vody. Před posledním zastupitelstvem podle něj vyzvaly všechny koaliční politické kluby hejtmana, aby se dotační tituly podrobily revizi kvůli možným ekonomickým dopadům pandemie. Štěpán to prý odmítl.

Sport a kultura prošly

Sám hejtman argumenty zastřešující se zodpovědným přístupem k financím příliš nechápe. Programy pro kulturu nebo sport totiž na rozdíl od těch výše zmíněných prošly. "Přijde mi paradoxní, že v době, kdy potřebujeme složky IZS ještě více, než kdykoliv předtím, dáme například od hasičů ruce pryč," divil se hejtman.

I když kauza kolem dotací zřejmě už v pondělí skončí, spory v koalici se půl roku před volbami rozjíždí naplno. A nedá se očekávat, že by se to v následujících měsících změnilo. Ve vedení kraje spolu totiž sedí hned několik politiků, kteří chtějí v říjnu aspirovat na funkci hejtmana. Kromě současného prvního muže úřadu Jiřího Štěpána to platí i o jeho prvním náměstkovi Martinu Červíčkovi a dalším z náměstků Aleši Cabicarovi. Právě Cabicar si ve svém vyjádření k hejtmanovi nebral servítky. "Nelze být na frontě s maršálem, který nemá elementární znalosti z ekonomického prostředí. Potom máte dvě možnosti - váš boj je předem prohraný anebo vyměníte maršála," řekl Deníku náměstek pro oblast zdravotnictví. Spory v koalici vnímá i Cogan. Motivem podle něj opravdu mohou být blížící se volby. "Zatím je atmosféra ještě pořád přijatelná, koalice je ale strašně divoká. Je ohromný úspěch, že jsme se ještě nepoprali. Možná se to nakonec ještě rozhádá, ale nechci k tomu moc přispívat," přiznal Cogan.