Pomocná síla do kuchyně Kontakt telefonicky od 6:30 do 15:00 hod. nebo zasláním životopisu na adresu kamila.berounska@ahc.cz. Náplň práce: - zaznamenávání měření teploty jídla při příjmu do kuchyně - zabezpečování různých přípravných prací technologického procesu výroby jídel (příprava, čištění zeleniny, ovoce apod.) a ostatní přípravné práce dle pokynů nadřízeného - výdej jídel dle normy - provádění veškerých úklidových prací souvisejících s kuchyňským provozem - pracovní doba od 5:30 do 14:00 hod. PP na 1 rok s možností prodloužení. 20 000 Kč

