Většinou 4:3 pak odmítli přímou volbu hejtmana. „Neumím si to ani představit na pozici starosty, protože by se mohlo například stát, že budete po zvolení obklopen lidmi, se kterými si neumím představit spolupráci. Takže je to špatně,“ argumentoval lídr kandidátky ANO 2011 Petr Koleta.

Jednoznačně se všichni lídři shodli na finanční podpoře kraje pro studenty medicíny výměnou za to, že nastoupí do krajských nemocnic. „Nemyslím si, že stavění bytů je úlohou kraje, obce by si měly rozhodnout, jak budou bytový fond rozvíjet,“ myslí si lídr České pirátské strany Pavel Bulíček.

Většina oslovených jedniček kandidátek je proti zadlužování kraje. Často ale jedním dechem připustili, že jsou situace, kdy si kraj může peníze vypůjčit. „Jsem pro vyrovnaný rozpočet, ale pokud máte investice, na které si musíte půjčit - například rekonstrukce silnic, či nemocnici - pak je to možné,“ řekl bývalý hejtman a lídr koalice HLAS samospráv Jiří Štěpán.

Podle většiny lídrů by měl hejtman zveřejňovat svůj pracovní diář. „Já bych byl pro to, aby ho zveřejňovali i náměstci hejtmana, protože nyní mají spoustu funkcí a občané by se divili, co vlastně dělají,“ odpověděl lídr koalice PRO KRAJINU Martin Hanousek.

V přiložené přehledné grafice se dozvíte, jak všichni dotazovaní odpovídali na všechny otázky:

close info Zdroj: Deník zoom_in Jak odpovídali kandidáti v Královéhradeckém kraji na 11 otázek Deníku?

Většina z odpovídajících se shodla na tom, že kraj dává na dost peněz na opravy silnic. „V průměru dáváme ročně 1,2 miliardy korun posledních 8 let. Je to trojnásobek, než se dávalo na opravy před rokem 2017, to ale neznamená, že bych si nedovedl představit větší objemy peněz,“ myslí si současný hejtman Martin Červíček (ODS), který jde do voleb v čele koalice SILNÍ LÍDŘI pro kraj.

Naopak se rozdělili při otázce, zda poskytnou ubytování uprchlíkům, kteří v ČR získali azyl. Ti, co odmítali, často argumentovali tím, že kraj takové ubytování nemá. Takto pak odpověděl Rostislav Jireš, který vede koalici SPD, Trikolory, Pro a Svobodných: „Spíše ano, ale samozřejmě jenom těm, kteří budou plnit podmínky legality.“

Spíš ne pak odpovídali politici na otázku, zda jsou pro větší nezávislost krajů vůči státu. Výjimkou byl lídr Čtyřkoalice Rudolf Cogan: „Jsem pro další posílení významu krajů. Například kraj by měl poskytovat zdravotní péči, kraj to nedokáže, zdravotní pojišťovny jsou neschopné.“

Mohlo by vás zajímat: Přímá volba hejtmana? Lídři v Královéhradeckém kraji jsou spíš proti