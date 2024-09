Na co jsme se ptali? Pondělí 16. 9.: Jste pro zavedení přímé volby hejtmana?

Úterý 17. 9.: Měl by hejtman zveřejňovat svůj pracovní diář, aby veřejnost viděla, s kým se denně potkává, a kontrolovat tak lépe výkon jeho funkce?

Středa 18. 9.: Souhlasili byste s tím, aby kraj nabídl ubytovací kapacity uprchlíkům, kteří v ČR již získali legální azyl?

Čtvrtek 19. 9.: Dává kraj dost peněz na opravy silnic?

Pátek 20. 9.: Jak odpověděli lídři na všech 11 našich otázek?

Lídři jednotlivých koalici, stran a hnutí odpovídali ve videoanketě, ve které dostali celkem 11 otázek. Seznámili se s nimi pouhých 15 minut před začátkem natáčení a na každou odpověď měli 15 vteřin.

Přímou volbu hejtmana odmítl například ten současný Martin Červíček (ODS). „Ne, současný systém krajských voleb považuji za správný a jsem přesvědčen, že silná osobnost se vygeneruje výsledky voleb a dojednáním nové krajské koalice,“ vysvětlil první muž kandidátky Silní lídři pro kraj zastupující v koalici s KDU-ČSL a Východočechy ODS.

Přímou volbu hejtmana, byť s trochu jinou argumentací, odmítl i lídr kandidátky ANO 2011 Petr Koleta: „Neumím si to ani představit na pozici starosty, protože by se mohlo například stát, že budete po zvolení obklopen lidmi, se kterými si neumím představit spolupráci. Takže je to špatně,“ argumentoval současný krajský zastupitel a starosta Hronova.