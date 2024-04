Mezi oceněnými je kardinál Dominik Duka, ředitel Oblastní charity Červený Kostelec Miroslav Wajsar a laureáti z oblasti sportu, školství, vědy i umění. In memoriam získal Medaili Královéhradeckého kraje I. stupně uznávaný zoolog a „Legenda Krkonoš“ Jiří Flousek.

„Jsem pyšný na to, že v našem kraji žijí nebo z našeho kraje pocházejí takové osobnosti, které svým úsilím, oddaností a nadšením, ale i každodenní prací a svým životem výrazně přispěly k rozvoji našeho regionu a přináší pozitivní změny a naději do životů nás všech. Bylo mi ctí vyjádřit jim naši hlubokou úctu a vděk,“ řekl hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček.

Ocenění převzalo celkem dvacet osobností, které vzešly s desítek nominací, ať už od představitelů kraje, městských a obecních samospráv, ale i z řad veřejnosti. Jednotlivé nominace hodnotila Rada Královéhradeckého kraje a následně výběr schválili krajští zastupitelé.

Nejvyšší krajské ocenění - Řád Královéhradeckého kraje - získal ředitel Oblastní charity Červený Kostelec Miroslav Wajsar za dlouholetý a systematický rozvoj sociálních služeb v Královéhradeckém kraji a kardinál Dominik Duka za rozvoj duchovního života a kultury.

Medailí Královéhradeckého kraje I. stupně byli oceněni: za vědeckou práci a rozvoj vzdělanosti rektor Univerzity Hradec Králové Kamil Kuča, za rozvoj kvality života v Královéhradeckém kraji neratovský kněz Josef Suchár, za celoživotní vědeckou práci a odvahu experimentovat archeolog Radomír Tichý, za rozvoj umění v Královéhradeckém kraji bývalý ředitel Filharmonie Hradec Králové Václav Derner, za celoživotní rozvoj sportu a podporu sportovních talentů mimo jiné trenér olympioniků Aleš Suk, za celoživotní rozvoj sportu Jiří Hloušek z Čermné nad Orlicí, in memoriam za celoživotní vědeckou práci a ochranu přírody legenda z Krkonoš Jiří Flousek, za celoživotní vědeckou a lékařskou práci Tomáš Dědek, za celoživotní rozvoj sportu a parasportu zakladatel Českého paralympijského výboru a České asociace tělesně handicapovaných sportovců Libor Šnajdr.

Medailonky oceněných spjatých s Rychnovskem

Josef Suchár – za rozvoj kvality života v Královéhradeckém kraji

Josef Suchár vrátil do Neratova život a spojil lidi pro dobrou věc. Do vysídlené pohraniční obce Neratov se poprvé dostal v roce 1987. Zde nalezl rozpadlý kostel Nanebevzetí Panny Marie a téměř prázdnou obec, kde spolu s přáteli založil Sdružení Neratov. To se postupně zaměřilo na pomoc dospělým s lehkým mentálním postižením a postiženým dětem. Díky péči o ně tu získali práci další lidé a počet obyvatel obce se výrazně rozrostl. Sdružení provozuje chráněné dílny, hospodu, jídelnu či obchod a rekreační zařízení. Sdružení také dále opravuje místní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Dostal unikátní skleněnou střechu ve tvaru kříže, konají se v něm pravidelné bohoslužby i poutní slavnosti a koncerty.

Jiří Hloušek – za celoživotní rozvoj sportu

Jiří Hloušek letos oslaví 90. narozeniny a stále je plný energie, optimismu a chuti do života. Díky jeho usilovné celoživotní práci v Čermné nad Orlicí vybudoval velké sportovní zázemí místní tělovýchovné jednoty, jíž je stále aktivním členem, a které využívají stovky malých i velkých sportovců.

Alena Naimanová – za obětavou pomoc druhým

Nemocniční kaplanka a trenérka paměti zasvětila Alena Naimanová celý svůj život obětavé práci pro druhé. Velmi se zasloužila o fungování Rychnovského sboru, navázala například letitou spolupráci s náboženskou obcí v Německu, v Polsku nebo v Litvě. V nemocnici v Rychnově nad Kněžnou působí na oddělení následné péče, v Jaroměři v léčebně dlouhodobě nemocných a v Oblastní nemocnici Náchod, kde nabízí službu nemocniční kaplanky pro pacienty, jejich rodinné příslušníky i pro zdravotníky. V rychnovské a náchodské knihovně také vede kurzy trénování paměti.

Jiří Kaloč – za celoživotní přínos umění

Díla akademického malíře Jiřího Kaloče zdobí řadu galerií. Výtvarník však zároveň ve Vrbici na Rychnovsku vybudoval originální dům, který je galerií, ateliérem i domovem. Ruinu proměnil v duchovní místo, kde se setkává s přáteli. Stavba se dokonce stala kulturní památkou a vyšla o ní kniha. Dům budoval od roku 1967 z ruiny staršího vesnického objektu skrytém ve svahu na samém okraji Vrbice a stal se esencí Kaločova uměleckého směřování a prostorem pro celou řadu konceptuálních realizací. Díla Jiřího Kaloče jsou i nedílnou součástí interiéru v geriatrickém centru v Týništi nad Orlicí. Hlavní inspirací je mu krajina Orlických hor.

/Zdroj: KÚ KHK/