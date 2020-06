"Na začátku koronavirové pandemie jsme s mamkou seděly doma, přemýšlely a ona navrhla, abych dala na facebookové a své stránky podvinek, aby se krajkářky zabavily. Dala jsem tam srdíčko a asi za deset dní mi zavolaly litvínovské "herdulky", že uděláme srdíčka pro zdravotníky. Že bychom odměnili paličkovanými srdíčky lidi v první linii, jedna z litvínovských herdulek Marcela Dušková je také zdravotnicí. Rozjela se velká celorepubliková akce," popsala zrod myšlenky Martina Rejzlová, etnoložka Muzea krajky ve Vamberku.

S kolegyní Šárkou Ležákovou založila za muzeum facebookovou skupinu Srdíčko pro zdravotníky, kde krajkářky mohly najít podvínky a také návrhy na jejich "zarámování".

"Celá akce vznikla hlavně kvůli tomu, aby i ženy vyššího věku, které spadaly do ohrožené skupiny, se něčím zabavily, aby zůstaly doma a paličkovaly srdíčka. Musely se vyrovnat s tím, že měly najednou zrušené kurzy a ztratily možnost se scházet," vysvětlila Martina Rejzlová.

V ČR vzniklo 4900 srdcí z krajky

Do akce se zapojilo 390 krajkářek z celé republiky, upaličkovaly celkem 4900 krajkových srdcí. Pracovaly s vědomím, že jejich srdce potěší ty, kteří nasazovali své zdraví a životy přímo v jejich regionu. Do rychnovské nemocnice putuje přes sto kusů srdíček. Co kus - to originál.

"Udělala nám nesmírnou radost. Ke krajce tady v okolí máme všichni vztah, i zdravotní sestry, kterým jsou srdíčka určena. Když jsem se při prohlídce muzea díval na průřez historií krajky, uvědomil jsem si, že to je velice náročné umění, do kterého je koncentrována obrovská energie. Myslím si, že i tímto symbolickým dárkem tato energie pomůže našim zdravotníkům vykonávat jejich povolání, dost jí v poslední době sami ztratili," uvedl ředitel rychnovské nemocnice Luboš Mottl, který dar ve čtvrtek přímo v Muzeu krajky ve Vamberku převzal.

Některá ze srdíček předala Šárka Ležáková rychnovské záchranné službě, její kolegyně Václava Suchomelová pak jimi podělila i prodavačky v potravinách. Také ony musely do práce a byly vystaveny riziku, že se nakazí. Část krajkových srdíček ještě poputuje do Fakultní nemocnice v Hradci Králové a domácímu hospici Setkání.

"Facebookový profil Srdíčka pro zdravotníky jsme teď přejmenovali na Nejen srdíčka pro radost, aby mohl dál fungovat. Za měsíc jsme měli asi 500 členů, jsou mezi nimi i krajkářky ze Španělska, Slovenska a myslím, že některé z nich své práce také darovaly," prozradila Martina Rejzlová.

V současné době má skupina již přes 600 členů. Z fotografií, které krajkářky posílají, by pak do budoucna mohla vzniknout i výstava mapující, co dělaly v době karantény.