"Tady máte žlutou vodivou, přibíráme zelenou a začínáme z prostředka křížením. Tahle palička jde vrchem. Zelené jdou přes tu žlutou kroucením na jedné straně a to stejné je i na druhé straně. Utáhnete a odložíte krajní paličky. Přibíráte další dvě," naváděla mě moje instruktorka.

Jakmile se odmlčela, byl konec. Která palička jde vlastně první, vrchem nebo spodem a co ty ostatní? Nechápu, jak ostatním mohou v rukou tak rychle kmitat. Prý se ale i ony občas zastaví, paličky si srovnají, aby jim obrázek hezky tvaroval.

To zastavování mi šlo ze všeho nejlépe a možná ještě zapichování špendlíků do herdule, po mém počínání se mi navíc vlákna u některých paliček povážlivě zkrátila. Udržet je stejně dlouhá - i na to musí krajkářka pamatovat a ovládá proto různé grify.

Začátečníkovi z toho může jít hlava kolem a už jen z představy, že někdo u herdule stráví nad jedním dílem měsíce, bolí záda. Ale také se říká, že klapot krajkářských paliček uklidňuje a pro někoho má i terapeutické účinky.