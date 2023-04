/FOTO,VIDEO/ Zdáli to možná vypadá jako jemný poprašek sněhu, ale stačí přijít blíž a člověk zjistí, že tomu tak není. To se jen jaro v Orlických horách hlásí o slovo. Podívejte se.

Příroda v okolí Kounova kouzlí. | Foto: Deník/Jana Kotalová

Na některých místech se po pár týdnech, co roztál sníh, louky a stráně znovu "barví" do bíla, mohou za to celé koberce bledulí.

Jako například v okolí Kounova při cestě dále do hor.

Zdroj: Deník/Jana Kotalová

V Česku rostou dva druhy z rodu bledule. Ve vlhkých listnatých lesích, vzácněji na vlhkých loukách, roste bledule jarní. Má zpravidla jednotlivé květy. Květenství s třemi až sedmi květy mívá bledule letní, kriticky ohrožený druh. V Česku roste jen v jihomoravských nížinných luzích, jinde byl zaznamenán jen ojedinělý adventivní výskyt. /Zdroj: wikipedie/