Zatímco osud státního rozpočtu pro rok 2021 je stále nejasný, Královéhradecký kraj má od včerejšího dne svůj rozpočet schválený. Krajští zastupitelé jasnou většinou 28 hlasů schválili plán z dílny nové krajské koalice. Podle něj má kraj hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Letos přitom hospodařil s deficitem 400 milionů korun.

Náměstek hejtmana pro oblast financí Rudolf Cogan (STAN) navrhl vyrovnaný rozpočet i přes předpokládaný pokles daňových příjmů. Podařilo se mu to výrazným snížením výdajů. Téměř na polovinu klesnou investice, výrazně seškrtané jsou i dotace, kterými kraj podporoval rozvoj regionu. Zhruba jen poloviční podporu tak mohou očekávat obce, místní akční skupiny nebo kulturní a sportovní spolky, které kraj finančně podporuje.

Největší část z necelých pěti miliard výdajů kraje půjde do dopravy. Přes půl miliardy korun přímo na údržbu komunikací. Následuje zdravotnictví, investice a evropský rozvoj, samotný krajský úřad a školství. „Je to rozpočet konzervativní až minimalistický. Šetříme v provozu, vlastních dotacích i investicích. Máme ale políčeno na řadu dotací, které mohou rozpočtu výrazně pomoci,“ okomentoval rozpočet Cogan.

Dostavba oblastní nemocnice Náchod, která je vůbec největší investicí v historii kraje, v rozpočtu pro rok 2021 není zahrnutá. Peníze na ni byly už v rozpočtu pro letošní rok. Část z nich se tak pouze převede dál. Z významných plánovaných investic pro příští rok stojí za zmínku například dalších 60 milionů na financování další výstavby průmyslové zóny Solnice-Kvasiny.

Opoziční politici z hnutí ANO a ČSSD během více než hodinu trvající diskuze podrobili rozpočet kritice. Z opozičních zastupitelů ho nakonec podpořil pouze Zdeněk Podal z SPD. Ostatním opozičním zastupitelům vadilo zejména výrazné osekání již zmíněných krajských dotacích. „Je smutné, že ačkoliv dokážeme některé kapitoly navyšovat o desítky milionů, největší ránu dostaly krajské dotace,“ uvedl například Pavel Hečko z ČSSD. To šéfka hradecké městské pokladny a krajská opoziční zastupitelka Monika Štayrová ocenila, že rozpočet má být vyrovnaný. Vadila ji ale kromě již zmíněného krácení dotací také nedostatečná rezerva. V té má kraj pro příští rok jen čtyři miliony korun. Vzhledem k nepředvídatelnosti dnešní doby to označila za směšnou částku a oznámila, že zastupitelé za ANO rozpočet nepodpoří.

Kritikou nešetřila ani ministryně pro místní rozvoj, opoziční zastupitelka Klára Dostálová (ANO). „Je tady spoustu ekonomů a všichni víme, že z krize se musíme proinvestovat. Náš kraj v takovou chvíli sáhne na investice, to určitě není cesta správným směrem,“ řekla Dostálová.

Hejtman Martin Červíček (ODS) zastupitelům slíbil, že v případě dodatečných příjmů je vedení kraje připraveno dotační fond ještě navýšit. Jeho stranický kolega Ivan Adamec pak připomněl, v jak složité situaci se nejen Královéhradecký kraj kvůli nejistotě z parlamentu nachází. „Stát stále nemá vlastní rozpočet a krajské rozpočty bez něj nejde pořádně vytvořit. Také nevíme, v jaké podobě projde daňový balíček,“ uvedl Adamec. O státním rozpočtu i daňovém balíčku by měli poslanci hlasovat ještě tento týden.

Největší část výdajů půjde do dopravy

Největší část výdajů kraje půjde v roce 2021 do dopravy. Jde téměř o třetinu všech výdajů, celkem je to více než 1,5 miliardy korun. Zhruba 650 milionů (13 procent) má jít podle plánovaného rozpočtu do zdravotnictví. Následují investice a evropský rozvoj (10,5 procenta), na které má jít zhruba půl miliardy korun. Výdaje na krajský úřad (9,4 procenta) spolknou asi 450 milionů a výdaje na školství (8,4 procent) více než 400 milionů korun.