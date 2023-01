Výsledek v Královéhradeckém kraji nepřekvapil ani hejtmana Martina Červíčka. "Výsledek prvního kola jsem víceméně předpokládal. Potěšilo mne, že absurdní výkřiky o odvolání kohokoliv a slibující mandátem prezidenta nesplnitelné u většiny voličů neuspěly, což potvrdil volební výsledek jednoho z kandidátů," řekl Červíček Deníku.

Narážel tím na výroky kandidáta za hnutí SPD Jaroslava Bašty, který v předvolebních debatách sliboval odvolání vlády, pokud se stane prezidentem. To ale z ústavních pravomocí hlavy státu nelze, Bašta navíc ve volbách propadl a v Královéhradeckém kraji získal 4,5 procenta hlasů, podobně jako v celorepublikovém srovnání.

Rekordní účast

I zde navíc k volbám přišel rekordní počet voličů. Volební účast napříč krajem se vyšplhala téměř na 71 procent, v Orlickém Záhoří na Rychnovsku dokonce přišlo 135 procent voličů - 152 registrovaných a dalších 53 na voličský průkaz.

Vítězství Petra Pavla v kraji bylo zřejmé už od počátku sčítání. Zprvu to vypadalo, že získá většinu ve všech okresech kromě Jičínska, kde má dlouhodobě silnou voličskou základnu Andrej Babiš. Nakonec skončil druhý také na Rychnovsku. A bylo to o prsa, přesněji o 0,34 procenta (94 hlasů). Andrej Babiš v podhůří Orlických hor přesvědčil 33,73 procent voličů, Petr Pavel 33,39 procent. Zato v České Čermné na Náchodsku, kam jezdí generál na chalupu, by Pavel vyhrál už v prvním kole. Získal zde 77,37 procent hlasů.

Velký propad oproti očekávání předvolebních průzkumů zaznamenala bronzová Danuše Nerudová. Absolutní vítězka prosincových studentských voleb mezi středoškoláky v posledních dvou týdnech výrazně ztrácela na preferencích a v kraji získala přízeň pouze 14,55 procent dospělých voličů.

Rozhodne druhé kolo

O novém českém prezidentovi rozhodne druhé kolo, které se uskuteční za dva týdny. Podle lídra jičínského hnutí ANO a starosty města Jana Malého čeká oba dva kandidáty náročná kampaň. "Jsem rád tomu, že to v našem okrese dopadlo takhle. Od následujících dvou týdnů očekávám předvolební kampaň, nechci předvídat, do jaké míry bude ostrá. Ale jsem přesvědčený o tom, že to bude kampaň korektní," konstatoval Malý.

Tady je Pavlovo. Malá obec ve východních Čechách věří, že tu bude druhý Hrádeček

Na povolební tiskové konferenci přednesl Andrej Babiš projev, ve kterém naznačil, že následující dva týdny povede tvrdou kampaň, Petr Pavel v reakci uvedl, že je na to připravený a svému protivníkovi nedá nic zadarmo. Oba dva se také chystají vyjet do regionů na kontaktní kampaň mezi voliče.

Kampaň očekává také královéhradecký hejtman, který by si v následujících týdnech přál především věcnou diskuzi nad aktuálními tématy. "Moc bych si přál, aby se odehrávala v duchu toho, co prezident v našem ústavou daném systému skutečně může a měl by ovlivňovat. Z mého pohledu by tento mandát měl vykonávat člověk, jenž svou autoritu získal spontánně v průběhu života svými postoji a skutky a bude schopen vytvářet prostor pro kultivovanou politickou diskuzi. Někdo, koho bych rád dal za příklad a inspiraci i svým dětem," dodal Červíček.

Královéhradecký kraj:



volební účast 70,91 %

Petr Pavel 36,28 % (111 177 hlasů)

Andrej Babiš 33,30 % (102 027 hlasů)

Danuše Nerudová 14,55 % (44 579 hlasů)

Pavel Fischer 6,45 % (19 789 hlasů)

Jaroslav Bašta 4,54 % (13 919 hlasů)

Marek Hilšer 2,82 % (8 647 hlasů)

Karel Diviš 1,46 % (4 501 hlasů)

Tomáš Zima 0,56 % (1 736 hlasů)



Hradecko:

Volební účast 72,15 %

Petr Pavel 38,92 % (35 703 hlasů)

Andrej Babiš 32,49 % (29 807 hlasů)

Danuše Nerudová 13,87 % (12 730 hlasů)

Pavel Fischer 6,31% (5 789 hlasů)

Jaroslav Bašta 3,94 % (3 617 hlasů)

Marek Hilšer 2,55 % (2 348 hlasů)

Karel Diviš 1,38 % (1 267 hlasů)

Tomáš Zima 0,51 %(471 hlasů)



Jičínsko:

Volební účast 71,5 procenta (44 809 platných hlasů)

Andrej Babiš 16 600 hlasů 37,04 %

Petr Pavel 14 266 hlasů 31,83 %

Danuše Nerudová 6 997 hlasů 15,61 %

Pavel Fischer 2 724 hlasů 6,07 %

Jaroslav Bašta 1 864 hlasů 4,15 %

Marek Hilšer 1 379 3,07 %

Karel Diviš 751 hlasů 1,67 %

Tomáš Zima 228 hlasů 0,50 %



Náchodsko:

Volební účast 69,71 %

Petr Pavel 22 331 hlasů, 37,49 %

Andrej Babiš 19 532 hlasů, 32,79 %

Danuše Nerudová 8 314 hlasů, 13,95 %

Pavel Fischer 3 860 hlasů, 6,48 %

Jaroslav Bašta 2 777 hlasů, 4,66 %

Marek Hilšer 1 600 hlasů, 2,68 %

Karel Diviš 793 hlasů, 1,33 %

Tomáš Zima 357 hlasů, 0,59 %



Trutnovsko:

Volební účast 69,23% voličů

Petr Pavel 36,52 % hlasů (23 964 hlasů)

Andrej Babiš 32,03 % (21 021 hlasů)

Danuše Nerudová 14,89 % (9 774 hlasů)

Pavel Fischer 6,39 % (4 196 hlasů)

Jaroslav Bašta 5,20 % (3 414 hlasů)

Marek Hilšer 2,96 % (1 944 hlasů)

Karel Diviš 1,40 % (921 hlasů)

Tomáš Zima 0,57 % (378 hlasů)



Rychnovsko:

volební účast 71,95 %

Andrej Babiš 33,73 %, 15 067 hlasů

Petr Pavel 33,39 %, 14 913 hlasů

Danuše Nerudová 15,14 %, 6 764 hlasů

Pavel Fischer 7,21 %, 3 220 hlasů

Jaroslav Bašta 5,03 %, 2 247 hlasů

Marek Hilšer 3,08 %, 1 376 hlasů

Karel Diviš 1,72 %, 769 hlasů

Tomáš Zima 0,67 %, 302 hlasů