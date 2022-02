Bouřlivé střídání primářů nicméně přesto vyvolává otázky. Ty si zřejmě položila i Rada Královéhradeckého kraje, nové stanovy Zdravotnického holdingu se totiž týkají především managementu nemocnic. "Od 1. února začínají platit zásadní organizační a personální změny v krajském zdravotnickém holdingu. Naším cílem je zefektivnit jejich řízení, zlepšit vedení a správu,“ uvedl hejtman Martin Červíček.

Nejviditelnější změnu ve stanovách představuje snížení počtu členů představenstva ze sedmi na pět lidí. Nově nebudou členy ředitelé všech nemocnic, špitály bude zastupovat pouze jeden člen. Dále do představenstva přibude zástupce kraje. Posílí také pozice dozorčí rady. Rozšíří se totiž okruh záležitostí, k jejichž schválení bude představenstvo potřebovat její souhlas.

Další ze schválených změn je struktura řízení krajských nemocnic. Nově ve správních radách nemocnic nebudou dva zástupci nemocnice a jeden zástupce zdravotnického holdingu, ale ředitel nemocnice, zástupce zdravotnického holdingu a zástupce vedení kraje.

Podle radního pro zdravotnické záležitosti Zdeňka Finka se ale změny nedotknou současného vedení jednotlivých nemocnic. "Neměníme ředitele, ale strukturu řízení nemocnic prostřednictvím správních rad. Chceme posílit kontrolní činnost ze strany kraje, který za vedení nemocnic odpovídá a velmi často rozhoduje o strategických momentech krajského zdravotnictví," vysvětlil Fink.

Do jaké míry ovlivní změny chod jičínské nemocnice zatím není známo. "Na začátku února se sejde dozorčí rada a teprve se bude projednávat, kdo bude v představenstvu zasedat. Bude otázkou jejich preferencí a představ, kam se budou nemocnice v kraji nadále ubírat," doplnil ředitel Sláma. V jičínské nemocnici se s hlavními představiteli krajského zdravotnictví setkali v pátek při slavnostním poklepání na základní kámen vznikajícího Pavilonu A.

