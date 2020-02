Zhruba 1,4 miliardy korun plánuje letos investovat Královéhradecký kraj do silnic druhé a třetí třídy. V plánu je 28 staveb. Polovina z nich přechází z loňského roku, druhou polovinu pak tvoří stavby nové. V plánu je rekonstrukce 52 kilometrů silnic a 5 mostů a souvislá oprava dalších 60 kilometrů.

Ilustrační fotografie. | Foto: archiv Deníku

Silnice i mosty

Oproti loňskému roku se investice do krajských silnic zvýší asi o 130 milionů. „Už čtvrtým rokem investujeme do krajských silnic a mostů částku vyšší než jedna miliarda korun. Pokud se má stav silniční sítě opravdu zásadně zlepšit, bude nezbytné v takto vysokých investicích pokračovat ještě mnoho let,“ řekl k plánovaným investicím první náměstek hejtmana zodpovědný za oblast dopravy a silničního hospodářství Martin Červíček (ODS). Přestože se výše investic do krajských silnic meziročně zvýšila, zrekonstruuje za ně krajský úřad méně kilometrů. „Je to tím, jaké stavby máme naplánované. Jsou tam finančně velmi náročné obchvaty Opočna a Domašína nebo rekonstrukce mostů,“ uvedl Červíček.