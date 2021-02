"Začala hořet dílna, sousedi to viděli. My jsme o tom vůbec nevěděli, spíme na druhé straně baráku a byly dvě hodiny ráno," říká Marcela Procházková, partnerka Jana Novotného, majitele vyhořelého domu.

Ten je invalidní důchodce a za pomoc rodiny i ostatních je vděčný.

„Obzvlášť velký dík patří právě rodině Vídeňských. Zavolali hasiče a kdyby nás Luďa Vídeňský nevzbudil, my bychom byli poslední, kdo by se o tom dozvěděl. Nejdřív by uhořela vnoučata a nás by to zasypalo," uvědomuje si, že požár mohl skončit ještě mnohem hůře, Marcela.

Kozodry sice mají asi jen 40 obyvatel, ale dokáží se semknout.

„Vesnice je úžasná. Ale i z dalekého okolí každý, kdo může, pomůže, rukama, penězi, jídlo nám nosí. Nemám ani sporák, mám jednu ploténku, na které uvařím čaj, odpoledne ohřeju polévku a tím to končí. Na lidskou pomoc máme úžasné štěstí," tvrdí Marcela.

A bude jí ještě třeba, podle předběžného odhadu škoda dosáhla výše pěti milionů korun a Jan Novotný žádnou náhradu od pojišťovny čekat nemůže. "Pojistku vypověděl. Chtěl si ji sjednat jinde, ale nestihl to. Pánbůh se vždycky trefí," posteskla si žena.

Na tu noc nejspíš nezapomene. S vnoučaty stihla vyběhnout jen tak, v pyžamu na boso. První hasiči dorazili asi za čtvrt hodinky.

"Honza, ačkoli ho chlapi drželi, se nenechal udržet a vytáhl ještě auto z garáže. Dali jsme ho na kopeček, druhé zůstalo ve stodole a bylo na škvarek. Čekali jsme, až hasiči roztáhnou hadice, jenže bylo minus patnáct a voda byla zamrzlá, nestříkala. Takže jsme seděli na kopečku a dívali se, jak nám oheň leze na stodolu a ze stodoly na barák," popisuje hrůzný zážitek.

Voda nakonec musela být natažena až ze 300 metrů vzdálené nádrže. Ale to už byl oheň ve štítu domu a padající hořící trámy zkázu rychle dokonaly.

Lidé mohou přispět na transparentní účet

Dočasný azyl teď obyvatelé domu našli v Kostelecké Lhotě u Hubálků, kteří se nezištně starají i o proviant pro pomáhající brigádníky. Většinu času však tráví odklízením následků požáru. Co prý nyní nejvíc potřebují? Stavební materiál a nářadí.

"Tady opravdu za šviháky být nemusíme. Některé věci máme svoje, některé máme půjčené, známí nám vyperou, co se vyprat dá, zbytek se rovnou pálí," říká Marcela.

Jak upozorňuje jedna ze sousedek Milena Novotná, škody přitom nemusely být tak velké. "Není tady vodovod a ve studních voda není, hasiči, chudáci, neměli čím hasit. Kdysi tu byla protipožární nádrž, ale jezeďáci ji zadělali. Kdyby se toto stalo komukoli jinému, dopadne stejně."

"Na druhé straně nám teď město pomáhá. Transparentní účet veřejné sbírky máme od města schválený, v úterý ráno šla žádost na kraj," podotýká Marcela Procházková.

A jeho číslo už známe, otevřený je od čtvrtečního rána: 050032-1240074329/0800.

Lidé mohou posílat peníze na tento účet až do 30. dubna. Kdo chce, může přispět i hotově do kasiček.

"První je umístěna na podatelně městského úřadu, Dukelských hrdinů 985 v Kostelci nad Orlicí a druhá je u paní Jitky Prossové (Koryta), která na telefonické požádání přijde k vám (tel. 733 740 188). Všem dárcům děkujeme," dodává Šárka Slezáková z organizačně-správního odboru Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí..

Veřejná sbírka tu byla vyhlášena ze stejného důvodu už před lety. Obdobnou zkušenost si zde prožili Dvořáčkovi. Šestičlenné rodině vyhořel dům pár dní před Vánocemi roku 2008.