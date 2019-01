Opočno- Nejenže zdejší Městská knihovna je od 13. prosince opět otevřená, ale čtenáři zde mají konečně teplo.

Knihovna v Opočně. | Foto: DENÍK/ Miloslav Dostálek

Navštěvované městské zařízení, umístěné v historickém objektu, který patří Národnímu památkovému ústavu, bylo totiž kvůli nevyhovujícímu vytápění zcela uzavřeno 5. listopadu 2007.

„Plyn k nám nakonec zavedli 7. prosince, a tak jsme po vyhřátí prostor opět otevřeli 13. prosince. Teplotu zde teď držíme na 20 stupních Celsia,“ reagovala na dotaz vedoucí knihovny Naďa Pultarová a upřesnila vypůjční hodiny.

Pro dospělé zde mají otevřeno v pondělí a ve čtvrtek od 8 do 12 a od 13 do 17.30 hodin. Dětské oddělení funguje v pondělí a ve středu odpoledne, a to od 12 do 16.30 hodin.