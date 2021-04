"Málem mě ušlapal slon!" I s takovými těžko uvěřitelnými zážitky se teď svěřují klienti personálu opočenského domova pro seniory Jitřenka.

"Kouzelné" brýle vezmou seniory z Opočna na výpravy až do Afriky či do vesmíru | Foto: Domov pro seniory Jitřenka

Rok s pandemií nebyl ani tady pro nikoho jednoduchý. Strach z nemoci, zakázané vycházky a návštěvy, nekončící příval špatných zpráv o stoupajícím počtu nakažených a hospitalizovaných pacientů v nemocnicích… Přece však z tohoto uzavřeného světa mohli alespoň na chvíli uniknout, odreagovat se. Třeba při masopustním hodování a dalších aktivitách, které pro ně zaměstnanci Jitřenky připravili. Podívat se však mohli i do svého rodiště nebo podnikali výpravy až do daleké Afriky. A to i v době nejtvrdších opatření a omezení pohybu. Na virtuální výlet je vzaly speciální brýle vybavené nejmodernějšími technologiemi.