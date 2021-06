Od pondělí 21. června zahájilo provoz rychnovské koupaliště ve Včelném.

Přírodní koupaliště Les Včelný | Foto: Archiv

Do konce měsíce je jeho provozní doba od 13 do 19 hodin, přičemž se platí půldenní vstupné. V červenci a srpnu pak bude otevřeno každý den od 10 do 19 hodin. Celodenní vstupné pro dospělého je 60 korun, od 14 hodin 40 korun. Děti od 2 do 10 let zaplatí 40 korun, od 14 hodin polovinu. Držitelé karet ZTP mohou uplatnit slevu (děti ZTP mají vstup zdarma)