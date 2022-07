"Zpoždění je celá řada, nemůžu říct, že by to byla jedna velká věc. Zaznamenal jsem nějaké prodlení s materiálem, což se teď na trhu hodně děje, a celý proces zprovoznění je složitější, než jsme plánovali. Ale vzhledem k tomu, že jsme měli chladnější začátek července, tak nám to snad návštěvníci odpustí," vysvětluje starosta města Jan Rejzl. "Na otevření koupaliště se těšíme všichni. Pokud stihneme druhou polovinu července a celý srpen, myslím, že si ho všichni užijí dost. Nyní probíhá kontrola vzorků vody na hygieně, výsledky by měly být ve čtvrtek. Když budou bez problémů, v podstatě už nic otevření nebrání," dodává.

Kostel a fara v Sedloňově čekají na záchranu. Náklady na opravu rostou

Areál se modernizoval, plavčíci mají lepší rozhled

Malý bazén se dočkal rekonstrukce už před lety, doplnila ho nová skluzavka a nové jsou i ochozy. Nynější rekonstrukce se pak soustředila na velký bazén, který už obnovu potřeboval. I proto, že z něj každý den provozu unikalo velké množství vody. "Snažili jsme se zachovat velký bazén tak, aby v něm byla padesátimetrová dráha. Čtyři dráhy jsou plnohodnotné pro kondiční plavání a druhou polovinu bazénu jsme koncipovali jako odpočinkovou, přibyla tam dvoudráhová skluzavka a zbytek je určen k volné relaxaci a zábavě," přibližuje starosta. "Největší viditelná změna potom je, že zmizela zeleň, která byla přerostlá a nevhodně umístěná mezi bazény. Celý areál je tak přehlednější, světlejší a má to samozřejmě i tu výhodu, že je bezpečnější - plavčíci mají větší rozhled. Díky tomu, že máme opravené i sociální zázemí z minula, areál působí moderně a svěže," hodnotí proměnu Rejzl.

Jak starosta upozorňuje, nová je i veškerá technologie, trubní rozvody, strojovna. Rekonstrukce trvala dva roky. "Ve stávajícím bazénu se upravovalo dno, nyní má po celé šířce 120 centimetrů. Je to z důvodu bezpečnosti a komfortu návštěvníků. Dříve byl snížený uprostřed na 180 centimetrů, což bylo náročnější na odbornost plavčíků a hlavně na prohřátí vody v bazénu. Do budoucna nevylučuji, že by nějaká vodní atrakce mohla přibýt a samozřejmě jsme mysleli i na možné rozšíření v řádu několika let. Jsou připraveny rozvody pro malé brouzdaliště pro nejmenší," doplňuje starosta.

Za týrání psů a pěstování marihuany hrozí dvojici z Bydžova šest let ve vězení

Sociální zařízení se dočkalo rekonstrukce už dříve, k dispozici tu jsou také šatny, uzamykatelné boxy, ošetřovna, půjčovna a občerstvení. "Dětské hřiště jsme trošku zrenovovali a přemístili, opravený je také minigolf, který v posledních letech nesloužil, a vyzdvihl bych bufet, protože pro spokojenost návštěvníka je občerstvení asi to nejdůležitější," tvrdí Rejzl. "Technicky jsme to vymysleli tak, aby mohl fungovat i směrem ven z areálu, protože nám tudy vede nová cyklotrasa, která propojila údolí Zdobnice směrem na Rybnou nad Zdobnicí a dál do hor. Projíždějící cyklisté tak budou mít kde se občerstvit. Bufet bude mít otevřeno za každého počasí, i když koupajícím nebude zrovna přát. Budou ho moci využít i bruslaři či pěší," dodává Jan Rejzl.

Rekonstrukce koupaliště podle starosty stála přes 20 milionů korun. Město ji zaplatilo z vlastních zdrojů.

Co nabídne koupaliště ve Vamberku

- velký 50m bazén s plaveckými dráhami s novou dvoudráhovou skluzavkou v délce 10 m, malý dětský bazén s vodní atrakcí - hříbkem a novou dětskou skluzavkou

- rozšířené dětské hřiště, minigolf, bistro, půjčovna



Provozní doba a vstupné

Otevřeno má být od 9 do 19 hodin

Vstupné celodenní 60 Kč (základní), 40 Kč (děti 6-15 let, senioři od 65 let), odpolední od 16 hodin 40 Kč a 30 Kč, 10 vstupů (9 vstupů + 1 zdarma) 540 Kč, 360 Kč

vstup zdarma pro děti do 6 let a osoby s průkazem ZTP