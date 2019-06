Návštěvníci se mohou těšit na opravenou dlažbu na ochozech a také na nová brodítka se sprchami. V provozu bude opět občerstvení v bufetu. V úterý byla teplota vzduchu 25 °C a teplota vody 22 °C.

Provozní doba koupaliště bude do 19 hodin. Celodenní vstupné vyjde na 40 korun, snížené na 30 korun, celosezonní vstupenka je pak za 800 korun, snížená za 400 korun. Děti do 6 let a držitelé ZTP mají volný vstup.