Přes rozmary počasí se postupně rozjíždí „relaxační“ sezona. Možností k vyžití je řada.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Miroslav Kucej

Počasí tomu zatím příliš nenasvědčuje, ale kvapem se blíží letní prázdniny, tedy čas výletů, sportovních her a především koupání. To v našem okrese zajišťuje především široká škála umělých koupališť. Někde již sezona začala, jinde se na ni ještě chystají.



Provozovatelé jsou si vědomi toho, že zájem návštěvníků nekončí u ochlazení rozpáleného těla v plaveckém bazénu, a proto nabízejí řadu možností k vyžití.

Na své si přijdou nejmladší děti, sportující mládež i dospělí. Po současném ochlazení se má navrátit opravdové léto, a proto není na škodu prohlédnout si nabídku plaveckých areálů.



Koupaliště v Dobrém se nachází na okraji této horské obce, v sousedství fotbalového hřiště. Vstup do areálu je zdarma a nabízena je tu i možnost ubytování. Součástí areálu je velký plavecký bazén se skokanským můstkem a bazének pro děti. Přiléhají k němu tenisové kurty a volejbalové hřiště.



Dobrušské koupaliště otevřelo již na den dětí. „Návštěvnost je proměnlivá podle počasí, ale loňský červen byl určitě teplejší. Tomu přizpůsobujeme i náš provoz a otevřen je buď venkovní nebo krytý bazén,“ prozradila provozní Jiřina Zalabáková. K dispozici je padesátimetrový bazén, dětský bazének s nerezovým hřibem, dále pétanque, stolní tenis a plážový volejbal. Základní vstupné činí 40 korun, zlevněné je po druhé hodině odpolední. V nabídce jsou i permanentky.



Koupaliště na břehu řeky v Kostelci nad Orlicí již také otevřelo své brány. Dospělé vstupné činí 50 korun, ale lze zakoupit i rodinné.



Kromě jednorázového vstupného si v Kostelci můžete vybrat ze širokého spektra permanentek. Po běžné otevírací době tu pro návštěvníky připravili možnost kondičního plavání, vždy v pondělí a ve čtvrtek od půl osmé do půl desáté večer. Největším lákadlem je 2,5 metrů vysoká skokanská věž. Nechybí tu ani dětský koutek a hřiště pro míčové sporty.



Koupaliště u Broumaru otevřelo mezi prvními. „Zatím chodí především školy v rámci tělocviku, odpoledne je návštěvnost zhruba stejná jako v minulém roce. Věřím, že léto bude hodně úspěšné,“ uvedla vedoucí Eva Koďousková. Během prázdnin přibude i možnost večerního plavání, a to ve všední dny od půl osmé do půl deváté. V opočenském bazénu je vyhrazená dráha pro plavání. Kromě toho je zde možnost vyzkoušet si například aquazorbing, zapůjčit kanoi či šlapadlo, nebo si zahrát tenis. Součástí areálu je kemp.



Rychnovské koupaliště ve Včelném zahájí sezonu v pondělí, a kromě velkého bazénu, rozděleného do tří částí pro všechny kategorie plavců i neplavců, nabídne stolní tenis, hřiště pro míčové sporty a skluzavku pro děti.



Týniště nad Orlicí nabízí asi jako jediné možnost přírodního koupání v areálu na okraji města, kde je i možnost ubytování. Dospělí návštěvník zaplatí za možnost osvěžení 25 korun.



Včera uvítalo první zájemce koupaliště ve Vamberku. Vstupné nad 15 let je 40 korun, ale je možné si zakoupit i permanentky. Návštěvníkům se nabízí široké možnosti sportovního vyžití, dětem pak spousta atrakcí.



Samozřejmostí je všude bohatá nabídka občerstvení nebo brouzdaliště pro nejmenší děti. Je tedy z čeho vybírat.