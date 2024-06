/FOTO, VIDEO/ Horké počasí táhne k vodě. Také koupaliště na Rychnovsku hlásí otevřeno, v některých si užijete i vodní atrakce.

Podívejte se s námi na koupaliště Rychnovska. | Video: Deník/Jana Kotalová

V sobotu 15. června zahájilo provoz koupaliště u Broumaru v Opočně. Otevírací doba o víkendu je od 9 do 19 hodin, ve všední dny od 10 hodin. Za celodenní vstup tady zaplatí návštěvníci nad 15 let 90 korun, po 17. hodině 65 korun, o něco levnější mají vstup návštěvníci od 6 do 15 let, lidé nad 65 let, ZTP a doprovod ZTP, a sice 60 korun (po 17. hodině 45). Pro mladší 6 let je zdarma, stejně jako pro ubytované. V nabídce jsou v Opočně také rodinné vstupenky a permanentky.

Na podobné úrovni se pohybují ceny ve Vamberku, kde koupaliště prošlo v nedávné rovněž velkou rekonstrukcí. Otevřeno má v červnu o víkendech od 13 do 19 hodin, ve všední dny od 14 do 19 hodin. Celodenní základní vstupné je za 90 korun (po 16. hodině 70 korun), pro děti od 6 do 15 let a seniory od 65 let 60 korun (po 16. hodině 50 korun), 10 vstupů vyjde na 810 korun, pro skupinu ve sníženém vstupném na 540 korun. Zdarma sem mohou děti do 6 let a osoby s průkazem ZTP.

Koupaliště v Kostelci nad Orlicí zahájilo koupací sezonu v pondělí 17. června. Od pondělí do pátku se tady můžete smočit mezi 13. a 19. hodinou, v sobotu a neděli mezi 10. a 19. hodinou. Celodenní vstupné tu stojí 80 korun (po 16. hodině 40 korun), pro děti do 15 let 50 korun (po 16. hodině 40 korun) a pro děti do 110 cm je zdarma. Za rodinné vstupné zaplatíte 210 korun (po 16. hodině 150 korun), v nabídce jsou i permanentky.

Od 12. června se otevřelo přírodní koupaliště ve Včelném v Rychnově nad Kněžnou. V provozu je vždy od 10 do 19 hodin. Základní vstup pro dospělé je za 85 korun (po 16. hodině 65 korun), děti od 2 do 10 let mají vstupné za 65 korun (po 16. hodině 35 korun), ZTP zaplatí 40 korun (po 16. hodině 30 korun). Zadarmo mají koupaliště děti s průkazem ZTP.

Koupaliště v Dobrušce bývá za příznivého počasí otevřeno mezi 9. a 19. hodinou. Ceník, který uvádí na svých webových stránkách, je z loňského roku. Vstupné pro dospělé je 80 korun (po 16. hodině 50 korun), pro děti do 15 let, studenty, ZTP a seniory nad 60 let 50 korun (po 16. hodině 35 korun), děti do 6 let nic neplatí.

