O víkendu se v Kounově vzpomínalo na ničivou povodeň, která postihla obec v roce 1998. Pamětníci i ti, kteří řádění vodního živlu v Kounově nezažili, se mohli podívat na dokumentární filmové záběry v hasičárně, nebo si prohlédnout na informačních panelech výstavku věnovanou tomuto tématu.

Vystoupení dechové hudby Opočenka a kapely Dynamic, skákací hrad či další atrakce pro děti, to vše bylo na programu obecní slavnosti, která se první zářijovou sobotu uskutečnila v Kounově - u hasičárny v Rozkoši.

Obec Kounov se rozkládá v údolí Zlatého a Hluckého potoka, kterým prochází silnice z Dobrušky do Deštného v Orlických horách. V současné době je obec tvořena částmi Hluky, Rozkoš a samotný Kounov. Ke Kounovu přiléhá i obec Nedvězí a místní část Šediviny. Žije zde 242 obyvatel.

Vzpomínalo se rovněž na ničivou povodeň, která postihla Kounov a další podhorské obce v roce 1998, kdy po výjimečně intenzivním lijáku, v noci ze středy 22. července na čtvrtek 23. července, se místní vodní toky změnily v nespoutaný živel. Devastovaly vše, co jim přišlo do cesty. A také zabíjely, a to i v Kounově.

Panely nabídly řadu statistických čísel zahrnujících například údaje o rozložení srážek v postiženém regionu, vyčíslení materiálních škod, lidské oběti, fotografie či příběhy poškozených lidí. Záplavu připomněl v úvodním projevu rovněž starosta obce Jaroslav Bašek, který se ale zmínil i o současnosti a budoucnosti obce.

K příjemné atmosféře pak přispěla hudební produkce, dobré jídlo a pití, i koláčky a sladkosti na stolech, které připravily místní ženy.